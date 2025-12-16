Redmi का 108MP कैमरा वाला शानदार 5G फोन आ रहा, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 5,520mAh बैटरी भी  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। रेडमी जल्द ही अपना एक और नया फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Redmi Note 15 5G के नाम से पेश करने वाली है। इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने Redmi Note 15 Pro+ 5G और Note 15 Pro 5G को कुछ चुनिंदा इंटरनेशनल मार्केट में पेश किया था। अब कंपनी अगले साल 6 जनवरी, 2026 को भारत में नया डिवाइस लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से पहले ही डिवाइस के कई मुख्य हार्डवेयर डिटेल्स सामने आ गए हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लॉन्च से पहले किया टीज इंडियन मार्केट के लिए कंपनी ने पहले ही Redmi Note 15 5G और Redmi Note 15 5G 108 MasterPixel Edition दोनों को टीज कर दिया है। दूसरी तरफ Amazon ने इसके लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट को भी लाइव कर दिया है जहां डिवाइस के चिपसेट, बैटरी कैपेसिटी, चार्जिंग स्पीड और कुछ डिजाइन एलिमेंट्स का खुलासा किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में Redmi Note 15 5G की कीमत 20,000 रुपये से कम हो सकती है।

Redmi Note 15 5G के स्पेसिफिकेशन्स रेडमी के इस डिवाइस में 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जहां 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी मिलेगा। डिवाइस में 3200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। डिवाइस में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो ग्लोबल मॉडल से मेल खाता है। डिवाइस 10 परसेंट GPU 'बूस्ट', 30 परसेंट ज्यादा दमदार CPU परफॉर्मेंस और 48 महीने तक बिना लैग के इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा डिवाइस में 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी।