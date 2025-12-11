Redmi के इस नए 5G फोन की सेल शुरू, कीमत- 12,499 रुपये; 6,000mAh की बैटरी के साथ है 50MP कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi 15C 5G अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस फोन को देश में लॉन्च होने के एक हफ्ते बाद सेल में लाया गया है। Xiaomi के सब-ब्रांड का ये लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन 50-मेगापिक्सल के रियर कैमरे से लैस है और ये Dimensity 6300 प्रोसेसर पर चलता है। इस स्मार्टफोन में 128GB बिल्ट-इन स्टोरेज के साथ 8GB तक रैम है। कंपनी का कहना है कि Redmi 15C 5G को दो साल के OS अपग्रेड और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे।

Redmi 15C 5G भारत में कीमत और उपलब्धता भारत में Redmi 15C 5G की कीमत 12,499 रुपये से शुरू होती है और इसमें आपको बेस 4GB+128GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन मिलेगा। ग्राहक 6GB रैम वाला वेरिएंट भी चुन सकते हैं जिसकी कीमत 13,999 रुपये है। वहीं, टॉप-ऑफ-द-लाइन 8GB रैम वाले ऑप्शन की कीमत 15,499 रुपये रखी गई है। Redmi 15C 5G Amazon और कंपनी की वेबसाइट पर डस्क पर्पल, मिडनाइट ब्लैक, मूनलाइट ब्लू कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

Redmi 15C 5G के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Redmi 15C 5G में 6.9-इंच का HD+ (720 x 1,600 पिक्सल) डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और टच सैंपलिंग रेट 240Hz तक है। इस हैंडसेट में Android 15-बेस्ड HyperOS 2 इंटरफेस है और ये MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर के साथ-साथ 8GB तक LPDDR4c रैम से लैस है।

Redmi 15C 5G में f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और इसमें एक दूसरा, अनस्पेसिफाइड सेंसर भी है। इस हैंडसेट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8-मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। इसमें IR ट्रांसमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, ई-कंपास, एक्सेलेरोमीटर और साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे सेंसर शामिल हैं।