    Redmi Note 15 5G 108 मास्टर पिक्सल स्पेशल एडिशन भारत में जल्द होगा लॉन्च, जानें खास बातें

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    Redmi Note 15 5G 108 Master Pixel Edition भारत में लॉन्च होगा। इसकी जानकारी कंपनी ने मंगलवार को दी। इस फोन को भारतीय बाजार में 6 जनवरी को लॉन्च किया ज ...और पढ़ें

    Redmi Note 15 5G 108 Master Pixel Edition भारत में लॉन्च होगा। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। चीनी स्मार्टफोन कंपनी Redmi ने मंगलवार को कन्फर्म किया कि Redmi Note 15 5G 108 Master Pixel Edition जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। हालांकि, अपकमिंग हैंडसेट के मेजर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स अभी भी सामने नहीं आए हैं, लेकिन Xiaomi सब-ब्रांड ने इसका डिजाइन टीज किया है। फोन स्लिम फॉर्म फैक्टर वाला लग रहा है। साथ ही इसमें कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसमें मेटल फ्रेम भी हो सकता है। अपकमिंग Redmi Note 15 5G Master Pixel Edition का लेफ्ट साइड क्लीन दिख रहा है। उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही भारत में फोन की सही लॉन्च डेट बताएगी।

    Redmi Note 15 5G 108 Master Pixel Edition भारत में 6 जनवरी, 2026 को लॉन्च होगा

    X पर एक पोस्ट में, Xiaomi सब-ब्रांड ने कन्फर्म किया कि वह जल्द ही भारत में Redmi Note 15 5G 108 Master Pixel Edition लॉन्च करेगा। इसके अलावा, फोन के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट अब Amazon पर लाइव है, जो देश में फोन की सही लॉन्च डेट बताती है। साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इसकी अवेलेबिलिटी भी कन्फर्म करती है। ये स्मार्टफोन देश में 6 जनवरी, 2026 को लॉन्च होगा। हालांकि, इस जल्द लॉन्च होने वाले हैंडसेट के खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स अभी भी सामने नहीं आए हैं।

    डिजाइन की बात करें तो, Redmi Note 15 5G 108 Master Pixel Edition में कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा। फोन का लेफ्ट साइड क्लीन दिखाया गया है। पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल्स के राइट साइ्ड होने की उम्मीद है। अपकमिंग Redmi हैंडसेट में मेटल फ्रेम भी हो सकता है। ये फो स्लिम फॉर्म फैक्टर वाला होगा।

    हाल ही में, टिप्स्टर योगेश बरार (@heyitsyogesh) ने X पर Redmi Note 15 के इंडिया वर्जन के स्पेसिफिकेशन्स लीक किए थे। कहा जा रहा है कि हैंडसेट में 6.8-इंच का AMOLED डिस्प्ले होगा जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक होगा। ये HyperOS पर चलने के साथ एक अनस्पेसिफाइड Snapdragon चिपसेट से पावर्ड हो सकता है। Note 15 में पीछे की तरफ 108-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी हो सकता है। इसमें 5,500mAh से बड़ी बैटरी हो सकती है। आने वाले दिनों में फोन के बारे में और जानकारी ऑनलाइन सामने आने की उम्मीद है।

    हालांकि, ये जानकारी पहले लीक हुए स्पेसिफिकेशन्स से अलग लग रही हैं। हाल ही में, एक रिपोर्ट में कहा गया था कि Redmi Note 15 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.77-इंच (1,080 x 2,392 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले होगा। इसका डायमेंशन 164 x 75.42 x 7.35mm हो सकता है, जबकि इसका वजन लगभग 178g हो सकता है। स्मार्टफोन में Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट होने की बात कही जा रही है। खबर है कि ये Android 15-बेस्ड HyperOS 2 के साथ आएगा।

