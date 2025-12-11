Redmi का 50MP कैमरा वाला शानदार 5G फोन, MediaTek प्रोसेसर और 5,500mAh बैटरी भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी काफी दिनों से कोई अच्छा मिड-रेंज स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो Redmi Note 14 Pro आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। Flipkart अभी इस फोन पर जबरदस्त डील दे रहा है जहां से आप फोन पर 7000 रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं। जबकि बैंक ऑफर्स के साथ तो फोन पर एक्स्ट्रा 2000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जिससे यह फोन 20 हजार रुपये से कम में प्राइस में एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बन जाता है।

बता दें कि Redmi Note 14 Pro में तीन रियर कैमरे दिए गए हैं। साथ ही फोन में AMOLED डिस्प्ले और 5,500mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिल रही है। चलिए पहले फोन पर मिल रही डील पर एक नजर डालते हैं...

Redmi Note 14 Pro पर डिस्काउंट ऑफर रेडमी के इस डिवाइस की कीमत वैसे तो 28,999 है, लेकिन अभी आप इस डिवाइस को सिर्फ 21,999 में खरीद सकते हैं, यानी देखा जाए तो फोन पर सीधे 7000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। साथ ही फोन पर जबरदस्त बैंक ऑफर भी देखने को मिल रहा है जहां HDFC Bank Credit Card Non EMI ऑप्शन पर 1750 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जबकि HDFC Bank Credit Card EMI ऑप्शन के साथ तो 2000 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है जिसके बाद फोन की कीमत 19,999 रह जाती है।

Redmi Note 14 Pro के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो डिवाइस में 6.67-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। फोन में शार्प विज़ुअल्स और स्मूद 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी दिया गया है। फोन रोजाना इस्तेमाल में ज्यादा रिस्पॉन्सिव लगता है। डिवाइस को पावर देने के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7300 Ultra चिपसेट दिया गया है। फोन में मल्टीटास्किंग, स्ट्रीमिंग और गेमिंग भी कर सकते हैं।