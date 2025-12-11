Language
    1500 रुपये सस्ता हुआ Redmi का 50MP कैमरा और 5G से लैस स्मार्टफोन, कम कीमत में मिलते हैं तगड़े फीचर्स

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:53 PM (IST)

    Redmi Note 14 5G की कीमत में कटौती हुई है, अब यह 16,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। इस फोन में 6.67-इंच का फुल-HD+ डिस्प्ले और MediaTek Dimens ...और पढ़ें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi Note 14 5G की कीमत में कटौती हो गई है। शाओमी ने इस फोन को भारत में पिछले साल लॉन्च किया था। फिलहाल कंपनी अपने अपकमिंग Redmi Note 15 सीरीज को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। Xiaomi कन्फर्म कर चुका है कि वह Redmi Note 15 सीरीज को भारत में 6 जनवरी 2026 में लॉन्च करेगा। यह सीरीज शाओमी के लिए जरूरी स्मार्टफोन है, जो मिड रेंज सेगमेंट में दमदार खूबियां ऑफर करता है।

    Redmi Note 14 5G की नई कीमत

    Redmi Note 14 5G स्मार्टफोन को कंपनी ने भारत में 17,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया था। इस फोन का बेस वेरिएंट 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। शाओमी ने इस फोन की कीमत में 1500 रुपये की कटौती की है। इस प्राइस कट के बाद इस फोन को 16,499 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। 

    • 6GB+128GB - 16499
    • 8GB+128GB - 16999
    • 8GB+256GB - 18499
    इसके साथ ही शाओमी के फोन पर बैंक ऑफर भी मिल रहे हैं। HDFC Bank क्रेडिट कार्ड पर इस फोन पर 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसे 15,499 रुपये की इफेक्टिव स्टार्टिंग प्राइस में खरीदा जा सकता है। यह बैंक ऑफर शाओमी इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

    Redmi Note 14 5G स्पेसिफिकेशन

    डिस्प्ले: Redmi Note 14 5G स्मार्टफोन में 6.67-इंच का फुल-HD+ (1,080x2,400 पिक्सल) डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक और पीक ब्राइटनेस 2100 निट्स का है। रेडमी के इस फोन की डिस्प्ले में Corning Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन का सपोर्ट दिया गया है।

    परफॉर्मेंस: रेडमी के इस फोन में MediaTek Dimensity 7025 Ultra चिपसेट दिया गया है। इस फोन को 6 जीबी और 8 जीबी दो रैम ऑप्शन में लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही फोन में स्टोरेज के लिए 256 जीबी तक का स्टोरेज मिलता है। Xiaomi का यह फोन Android 14 पर आधारित HyperOS 1.0 के साथ लॉन्च हुआ था।

    फोटोग्राफी: Redmi Note 14 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस फोन का प्राइमरी कैमरा 50-मेगापिक्सल Sony LYT-600 सेंसर है। इसके साथ फोन में 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर दिया गया है। इस फोन में सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

    बैटरी और चार्जिंग: Redmi Note 14 5G स्मार्टफोन को 5,110mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया जाएगा। यह फोन 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।

    अन्य फीचर्स: रेडमी का यह फोन IP64-रेटिंग के साथ आता है। फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ Dolby Atmos का सपोर्ट दिया गया है। इसके साथ ही इसमें दो माइक्रोफोन भी मिलते हैं। शाओमी का कहना है कि इस फोन को दो ओएस अपग्रेड और चार सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे।

