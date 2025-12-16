Redmi के अपकमिंग फोन में मिल सकती है 10000mAh की बड़ी बैटरी, फ्रेम भी हो सकता है स्लिम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi K90 Ultra अपने पिछले मॉडल के मुकाबले कैमरे में बड़ा अपग्रेड ला सकता है। एक टिप्स्टर के मुताबिक, स्मार्टफोन ब्रांड का ये कथित हैंडसेट जो जल्द ही चीन में लॉन्च हो सकता है, उसमें 10,000mAh की बैटरी हो सकती है। इसकी तुलना में, Redmi K80 Ultra, जो जून में लॉन्च हुआ था, उसमें 7,410mAh की बैटरी है। और, अगर लीक हुई डिटेल पर भरोसा किया जाए, तो ये बड़ी कैपेसिटी वाली बैटरी 8.5mm पतले फ्रेम में फिट होगी और फुल-स्पीड वायरलेस चार्जिंग भी देगी।

Redmi K90 Ultra में बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद एक वीबो पोस्ट में, डिजिटल चैट स्टेशन (Gizmochina के जरिए) ने एक बिना नाम वाले स्मार्टफोन के बारे में कई खास स्पेसिफिकेशन्स बताए हैं। पब्लिकेशन का दावा है कि ये स्पेसिफिकेशन्स पुराने पोस्ट में टिप्स्टर द्वारा दिए गए Redmi K90 Ultra के डिस्क्रिप्शन से मिलते हैं। खास बात ये है कि लीकर ने कहा था कि कथित हैंडसेट में 8,000mAh से ज्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी होगी।

लेटेस्ट पोस्ट में, डिजिटल चैट स्टेशन का दावा है कि स्मार्टफोन में 10,000mAh की बड़ी बैटरी हो सकती है। दिलचस्प बात ये है कि ये न सिर्फ अपने पिछले मॉडल के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड होगा, बल्कि अक्टूबर में चीन में लॉन्च हुए Redmi K90 और Redmi K90 Pro Max के मुकाबले भी, जिनमें क्रमशः 7,100mAh और 7,560mAh की बैटरी कैपेसिटी है।

इसके अलावा, टिप्स्टर का ये भी दावा है कि बैटरी 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, जिससे ये सीरीज के बाकी फोन के बराबर हो जाएगी। Redmi K90 Ultra में फुल-स्पीड वायरलेस चार्जिंग भी मिलने की बात कही जा रही है, जो K90 Pro Max के 50W वायरलेस सपोर्ट से बेहतर होगी।