    Redmi का ये नया फोन 23 अक्तूबर को होगा लॉन्च, मिलेगा डेनिम टेक्सचर वाला पैनल

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 09:00 AM (IST)

    Redmi जल्द ही अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Redmi K90 Pro Max चीन में 23 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने इसके डिजाइन का खुलासा कर दिया है जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा, Bose द्वारा ट्यून किए गए स्पीकर और डेनिम टेक्सचर वाला वेरिएंट शामिल है। फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिए जाने की उम्मीद है।

    Redmi K90 Pro Max का डिजाइन सामने आया है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi K90 Pro Max 23 अक्टूबर को चीन में लॉन्च होने वाला है और कंपनी ने अब अपने अपकमिंग K-सीरीज स्मार्टफोन का डिजाइन दिखा दिया है। Redmi K90 Pro Max में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट होने की उम्मीद है। डिजाइन से पता चलता है कि अपकमिंग इस स्मार्टफोन में Bose द्वारा ट्यून किए गए स्पीकर यूनिट्स होंगे और इसका एक कलर वेरिएंट डेनिम जैसी टेक्सचर वाले रियर पैनल के साथ आएगा। Redmi K90 Pro Max के साथ स्टैंडर्ड Redmi K90 मॉडल भी लॉन्च किया जाएगा।

    Redmi K90 Pro Max के संभावित फीचर्स

    Redmi के ताजा टीजर से पता चलता है कि Redmi K90 Pro Max डुअल-टोन टेक्सचर्ड डेनिम ब्लू फिनिश में आएगा। कंपनी के मुताबिक, इस वर्जन में सिल्वर कलर का मिडल फ्रेम और कैमरा आइलैंड होगा। फोन में नैनो-लेदर का इस्तेमाल किया गया है जिससे इसकी मजबूती बढ़ती है और ये UV किरणों, पीला पड़ने और गंदगी से बचा रहेगा। ये फ्लोइंग गोल्ड व्हाइट कलर वेरिएंट में भी उपलब्ध होगा।

    फ्रंट साइड पर, Redmi K90 Pro Max में सेंटर-अलाइन होल पंच कटआउट दिया गया है जिसमें सेल्फी कैमरा होगा और डिस्प्ले में बहुत पतले और यूनिफॉर्म बेजल्स हैं। पीछे की तरफ रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है जिसमें चार सर्कुलर ओपनिंग्स 2×2 ग्रिड में हैं। इनमें से तीन कैमरा लेंस हैं, जिनमें एक पेरिस्कोप सेंसर भी शामिल है, जबकि चौथा शायद कोई दूसरा सेंसर हो सकता है। इन कैमरा यूनिट्स के बीच में LED फ्लैश दी गई है।

    मेन कैमरा मॉड्यूल के बगल में एक अलग सर्कुलर कटआउट है जिस पर 'Sound by Bose' लिखा है। इससे ये साफ होता है कि Redmi और Bose के बीच ऑडियो ट्यूनिंग के लिए कोलैबोरेशन किया गया है, जिससे Redmi K90 Pro Max में साउंड क्वालिटी बेहतर होगी। फोन के दाईं ओर वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दिए गए हैं।

    कंपनी ने कंफर्म किया है कि Redmi K90 Pro Max चीन में 23 अक्टूबर को शाम 7 बजे (भारतीय समयानुसार 4:30 बजे) लॉन्च होगा। इस फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर प्रोसेसर और 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

