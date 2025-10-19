Redmi का ये नया फोन 23 अक्तूबर को होगा लॉन्च, मिलेगा डेनिम टेक्सचर वाला पैनल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi K90 Pro Max 23 अक्टूबर को चीन में लॉन्च होने वाला है और कंपनी ने अब अपने अपकमिंग K-सीरीज स्मार्टफोन का डिजाइन दिखा दिया है। Redmi K90 Pro Max में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट होने की उम्मीद है। डिजाइन से पता चलता है कि अपकमिंग इस स्मार्टफोन में Bose द्वारा ट्यून किए गए स्पीकर यूनिट्स होंगे और इसका एक कलर वेरिएंट डेनिम जैसी टेक्सचर वाले रियर पैनल के साथ आएगा। Redmi K90 Pro Max के साथ स्टैंडर्ड Redmi K90 मॉडल भी लॉन्च किया जाएगा।

Redmi K90 Pro Max के संभावित फीचर्स Redmi के ताजा टीजर से पता चलता है कि Redmi K90 Pro Max डुअल-टोन टेक्सचर्ड डेनिम ब्लू फिनिश में आएगा। कंपनी के मुताबिक, इस वर्जन में सिल्वर कलर का मिडल फ्रेम और कैमरा आइलैंड होगा। फोन में नैनो-लेदर का इस्तेमाल किया गया है जिससे इसकी मजबूती बढ़ती है और ये UV किरणों, पीला पड़ने और गंदगी से बचा रहेगा। ये फ्लोइंग गोल्ड व्हाइट कलर वेरिएंट में भी उपलब्ध होगा।

फ्रंट साइड पर, Redmi K90 Pro Max में सेंटर-अलाइन होल पंच कटआउट दिया गया है जिसमें सेल्फी कैमरा होगा और डिस्प्ले में बहुत पतले और यूनिफॉर्म बेजल्स हैं। पीछे की तरफ रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है जिसमें चार सर्कुलर ओपनिंग्स 2×2 ग्रिड में हैं। इनमें से तीन कैमरा लेंस हैं, जिनमें एक पेरिस्कोप सेंसर भी शामिल है, जबकि चौथा शायद कोई दूसरा सेंसर हो सकता है। इन कैमरा यूनिट्स के बीच में LED फ्लैश दी गई है।

मेन कैमरा मॉड्यूल के बगल में एक अलग सर्कुलर कटआउट है जिस पर 'Sound by Bose' लिखा है। इससे ये साफ होता है कि Redmi और Bose के बीच ऑडियो ट्यूनिंग के लिए कोलैबोरेशन किया गया है, जिससे Redmi K90 Pro Max में साउंड क्वालिटी बेहतर होगी। फोन के दाईं ओर वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दिए गए हैं।