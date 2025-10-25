Bose ऑडियो और डेनिम पैनल के साथ Redmi का ये नया फोन हुआ लॉन्च, जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi K90 Pro Max को गुरुवार को चीन में Redmi K90 के साथ लॉन्च किया गया। फ्लैगशिप Redmi K90 Pro Max में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, कंपनी का D2 डिस्प्ले चिप और 7,560mAh की बैटरी दी गई है। इसमें 6.9-इंच का OLED डिस्प्ले है, जिसकी ब्राइटनेस 1 निट तक जा सकती है। वहीं, स्टैंडर्ड Redmi K90 मॉडल में 6.59-इंच की स्क्रीन है, जो 94 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो ऑफर करती है। दोनों फोन्स में Bose ट्यून किए गए स्पीकर्स हैं, लेकिन K90 Pro Max में 2.1 चैनल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप दिया गया है।

Redmi K90 सीरीज की कीमत और उपलब्धता Redmi K90 Pro Max की शुरुआती कीमत CNY 3,999 (लगभग 49,000 रुपये) रखी गई है, जिसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। वहीं, 12GB RAM + 512GB और 16GB RAM + 512GB वाले मॉडल की कीमत क्रमशः CNY 4,499 (लगभग 55,000 रुपये) और CNY 4,799 (लगभग 59,000 रुपये) रखी गई है। टॉप मॉडल, जिसमें 16GB RAM और 1TB स्टोरेज है, की कीमत CNY 5,299 (करीब 65,000 रुपये) रखी गई है।

स्टैंडर्ड Redmi K90 की कीमत CNY 2,599 (लगभग 32,000 रुपये) से शुरू होती है, जिसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मिलता है। इसके अलावा, 16GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 512GB और 16GB RAM + 512GB वेरिएंट की कीमत क्रमशः CNY 2,899 (लगभग 35,000 रुपये), CNY 3,199 ( लगभग 39,000 रुपये) और CNY 3,499 ( लगभग 43,000 रुपये) है। सबसे महंगा मॉडल 16GB RAM और 1TB स्टोरेज के साथ CNY 3,999 (लगभग 49,000 रुपये) का है।

दोनों फोन्स चीन में कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। Redmi K90 को वाइट, ब्लैक, एक्वा ब्लू और लाइट पर्पल कलर में खरीदा जा सकेगा, जबकि Redmi K90 Pro Max डेनिम, गोल्डन वाइट और ब्लैक कलर ऑप्शन्स में आएगा। Redmi K90 Pro Max के स्पेसिफिकेशन्स Redmi K90 Pro Max और Redmi K90 दोनों Android 16-बेस्ड HyperOS 3 पर चलते हैं। Pro Max में 6.9-इंच (1,200×2,608 पिक्सल) OLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 480Hz टच सैंपलिंग रेट, 3,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 1 निट की मिनिमम ब्राइटनेस दी गई है। स्क्रीन DCI-P3 कलर गामट, 68.7 बिलियन कलर्स, HDR10+ और Dolby Vision को सपोर्ट करती है। इसमें Wet Touch 2.0 और TSMC का 12nm AI-पावर्ड D2 डिस्प्ले चिप भी है।

इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया गया है, जो 3nm प्रोसेस पर बना है। ये फोन 16GB LPDDR5x RAM और 1TB UFS 4.1 स्टोरेज तक के ऑप्शन के साथ आता है। इसकी खासियत Bose ट्यून किया गया 2.1 ट्रिपल-स्पीकर स्टीरियो सिस्टम है, जिसमें दो स्टीरियो स्पीकर्स और एक वूफर शामिल है।

कैमरा की बात करें तो Redmi K90 Pro Max में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। सेटअप में 50MP प्राइमरी कैमरा (1/1.31-इंच सेंसर, OIS), 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस (f/3.0, 5x ऑप्टिकल जूम) और 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा (f/2.4) शामिल है। ये 8K/30fps वीडियो शूट कर सकता है। फ्रंट में 32MP सेल्फी कैमरा दिया गया है।

फोन में 7,560mAh बैटरी दी गई है, जो 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसमें 22.5W रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन है। सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। कनेक्टिविटी फीचर्स में 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Galileo, GLONASS, QZSS, NavIC और A-GNSS शामिल हैं। इसका वजन लगभग 218 ग्राम है।

Redmi K90 स्पेसिफिकेशन्स Redmi K90 भी HyperOS 3 पर चलता है। इसमें 6.59-इंच का OLED डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 1,156×2,510 पिक्सल है। बाकी डिस्प्ले फीचर्स Pro Max जैसे ही हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में पिछले साल का Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है, जो Adreno GPU और 16GB RAM और 1TB स्टोरेज तक सपोर्ट करता है। इसकी पीक क्लॉक स्पीड 4.32GHz है।