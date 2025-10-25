सर्दियों में फ्रिज ऐसे चलाएं कि बिजली भी बचे और सालों तक न हो खराब!

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आ गया है और कई लोग फ्रिज की सेटिंग को लेकर लापरवाह होते जा रहे हैं। कई लोग तो साल भर फ्रिज को एक ही कूलिंग सेटिंग पर इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि ऐसा करने से न सिर्फ बिजली का खर्च बढ़ता है, बल्कि फ्रिज की लाइफ भी कम कर देता है। दरअसल, सर्दियों के मौसम में तापमान पहले से ही काफी कम होता है, इसलिए फ्रिज को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी गर्मियों में करनी पड़ती है।

ऐसे में अगर आप छोटे-छोटे बदलाव अपनाएं, तो इससे आपके फ्रिज की लाइफ बेहतर हो सकती है और यह लंबे समय तक खराब भी नहीं होगा। तो, चलिए जानें कि अगर आप सर्दियों में फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किन टिप्स को अपनाएं...

कम करें फ्रिज की कूलिंग सर्दियों में अगर आप फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इसकी कूलिंग सेटिंग को बदलें और इसकी कूलिंग को कम करें। गर्मियों में फ्रिज को अक्सर कोल्डेस्ट मोड पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सर्दियों में इसकी जरूरत नहीं होती। ऐसे में आपको फ्रिज की सेटिंग बदलना बेहद जरूरी है। सर्दियों में आप फ्रिज को दो से तीन नंबर पर सेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से फ्रिज का कंप्रेसर बार-बार बंद होकर कुछ देर फ्रिज को आराम देगा जिससे बिजली की खपत भी कम होगी और फ्रिज की लाइफ भी बढ़ेगी।

कुछ घंटे करें फ्रिज बंद रेफ्रिजरेटर एक ऐसा उपकरण है जो लगातार 24 घंटे चलता है। हालांकि, ठंड के मौसम में आप इसे कुछ समय के लिए बंद रख सकते हैं क्योंकि बाहर का तापमान पहले से ही बहुत ठंडा होता है। इससे खाने-पीने की चीजें भी खराब नहीं होती। आप हफ्ते में दो बार रेफ्रिजरेटर को 4 से 8 घंटे के लिए बंद रख सकते हैं। इससे रेफ्रिजरेटर को आराम मिलेगा और उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी।