    Flipkart-Amazon सेल: 43 इंच के Smart TV पर सबसे बड़ी डील्स, लिस्ट में Sony और Samsung भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 12:45 PM (IST)

    दिवाली सेल में 43 इंच के स्मार्ट टीवी पर भारी छूट मिल रही है। फ्लिपकार्ट और अमेजन पर सोनी, सैमसंग, एलजी, रेडमी और रियलमी जैसे ब्रांड्स के टीवी पर आकर्षक डील्स उपलब्ध हैं। बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस के साथ इन टीवी को और भी कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। यह दिवाली स्मार्ट टीवी खरीदने का शानदार मौका है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप दिवाली पर नया स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। फ्लिपकार्ट और अमेजन पर दिवाली सेल चल रही है जिसमें 43 इंच के स्मार्ट टीवी पर सबसे बड़ी डील्स देखने को मिल रही हैं। खास बात यह है कि सोनी और सैमसंग जैसे ब्रांड्स के टीवी भी इस सेल में भारी डिस्काउंट के साथ लिस्टेड हैं। वहीं, हमने आपके लिए इस सेल के 5 बेहतरीन डील्स को शॉर्टलिस्ट किया हैं, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। आइए इन शानदार डील्स पर एक नजर डालते हैं...

    LG AI TV UA8200 108 cm (43 inch) Ultra HD (4K) LED Smart WebOS TV

    अगर आप 30 हजार रुपये के बजट में एक शानदार टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो LG का यह स्मार्ट टीवी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जो इस समय फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल में सिर्फ ₹28,990 में मिल रहा है। कंपनी इस टीवी पर 37% तक का डिस्काउंट दे रही है। वहीं, कुछ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर ₹1000 का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा SBI क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ टीवी पर ₹1500 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जबकि एक्सचेंज ऑफर में आप ₹3900 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। साथ ही ₹2000 का एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है।

    Samsung 108 cm (43 inches) FHD Smart LED TV UA43F5550FUXXL

    लिस्ट में दूसरा टीवी सैमसंग का है, जो अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल दिवाली सेल में सिर्फ ₹21,990 में मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस टीवी पर खास बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिनकी मदद से आप टीवी पर और भी ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ, कंपनी इस टीवी पर ₹1,750 तक की छूट दे रही है। जबकि ईएमआई विकल्प के साथ आप टीवी पर ₹3,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं।

    SONY BRAVIA 2 II 108 cm (43 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Google TV

    इस लिस्ट में अगला टीवी सोनी का ही है, जो फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल में सिर्फ ₹36,990 में उपलब्ध है। कंपनी इस टीवी पर 32% तक की छूट दे रही है। कुछ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI के जरिए भुगतान करने पर इस टीवी पर ₹1,000 की छूट भी मिल रही है। SBI क्रेडिट कार्ड EMI विकल्प के साथ इस टीवी पर ₹1,500 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इस टीवी पर आपको ₹1,900 तक का एक्सचेंज डिस्काउंट ऑफर भी मिलने वाला है।

    Redmi Xiaomi 108 cm (43 inch) F Series Ultra HD 4K LED Smart Fire TV

    लिस्ट में चौथा टीवी रेडमी का है, जो अमेजन की दिवाली सेल में अभी सिर्फ 18,999 रुपये में लिस्टेड है। 43 इंच की बड़ी स्क्रीन वाले इस टीवी पर खास बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जहां एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड ईएमआई ऑप्शन के साथ टीवी पर 1,750 रुपये तक की छूट मिल रही है। वहीं, नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी आप इस टीवी को खरीद सकते हैं जहां स्टार्टिंग EMI सिर्फ 616 रुपये है।

    realme TechLife 109 cm (43 inch) QLED Ultra HD (4K) Smart Google TV

    लिस्ट का आखिरी टीवी रियलमी कंपनी की तरफ से आता है, जिसका स्क्रीन साइज भी 43 इंच है। अभी आप इस टीवी को सिर्फ 19,499 रुपये में खरीद सकते हैं। कंपनी टीवी पर 60% तक का डिस्काउंट दे रही है यानी यह टीवी अभी अपने लॉन्च प्राइस से आधे दाम में मिल रहा है। वहीं इस टीवी पर खास बैंक ऑफर भी मिल रहा है, जहां इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 1,250 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

