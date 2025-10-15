टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों दो बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट पर दिवाली सेल चल रही है जिसमें कई प्रोडक्ट्स सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं। इस सेल में न सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि स्मार्ट टीवी भी सस्ते में मिल रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी इस सेल में नया स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ ऑफर और डिस्काउंट देखकर फैसला न लें। टीवी खरीदने से पहले थोड़ी समझदारी दिखाकर अगर आप इसके फीचर्स, खासकर रैम और स्टोरेज पर ध्यान देते हैं, तो बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा।

कई बार लोग एक बेहतर डील देखकर टीवी खरीद लेते हैं और बाद में शिकायत करते हैं कि टीवी काफी ज्यादा हैंग हो रहा है, ऐप्स ओपन नहीं हो रहे हैं या बार-बार रीस्टार्ट हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि स्मार्ट टीवी में कितनी रैम और स्टोरेज होनी चाहिए, ताकि आपका नया टीवी लंबे टाइम तक बिना किसी समस्या के चलता रहे।

कितनी रैम वाला स्मार्ट टीवी खरीदें? भारत में ज्यादातर एंट्री-लेवल टीवी आज भी 1GB या 2GB RAM के साथ आते हैं। खासकर अगर आप 32 इंच और 43 इंच का कोई टीवी खरीद रहे हैं तो उसमे 1GB RAM मिलना आम बात है। हालांकि 1GB RAM वाले टीवी नॉर्मल यूजर्स के लिए ठीक हैं जैसे कि अगर आप सिर्फ YouTube, Netflix या Prime Video जैसे कुछ ही ऐप्स को टीवी पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत से ऐप्स अपने टीवी में इंस्टॉल करते हैं या फिर गेम खेलते हैं।

बार-बार ऐप्स के बीच स्विच करने वालों के लिए तो कम से कम 2GB RAM या उससे ज्यादा RAM वाला टीवी ही बेस्ट रहेगा। टीवी में रैम कम होने से अक्सर इसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है या कभी कभी सिस्टम अपने-आप रीस्टार्ट होने लग जाता है। इसलिए 2025 के हिसाब से कम से कम 2GB RAM वाला स्मार्ट टीवी लेना ही बेहतर रहेगा।