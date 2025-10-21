Redmi का डेनिम-टेक्सचर्ड बैक पैनल वाला दमदार 5G फोन, 7,560mAh बैटरी समेत कई बेहतरीन फीचर्स
रेडमी K90 प्रो मैक्स 23 अक्टूबर को चीन में लॉन्च होने वाला है। इस फोन में डेनिम-टेक्सचर्ड बैक पैनल और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट और 6.9 इंच का OLED डिस्प्ले होगा। कैमरे में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस और 5x ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो लेंस होगा। इसमें 7,560mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। 23 अक्टूबर को Redmi K90 Pro Max चीन में Redmi K90 मॉडल के साथ लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। टेक दिग्गज ने फोन के डिजाइन को पहले ही टीज कर दिया है जहां ये हाई-एंड स्मार्टफोन डेनिम-टेक्सचर्ड बैक पैनल के साथ दिखाई दे रहा है। साथ ही फोन गोल्डन व्हाइट कलर में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ दिख रहा है। यह भी कन्फर्म हो गया है कि इसमें बोस-ट्यून्ड स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलने वाला है। लॉन्च से पहले कंपनी ने अब डिवाइस के कुछ खास फीचर्स जैसे प्रोसेसर, कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी का भी खुलासा कर दिया है। चलिए जानें डिवाइस में क्या क्या होगा खास...
Redmi K90 Pro Max के संभावित स्पेसिफिकेशन
स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वीबो पर पोस्ट से पता चलता है कि आगामी K90 Pro Max में क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिलेगा, जिसे बेहतर विजुअल परफॉर्मेंस के लिए Xiaomi के नए D2 AI इंडिपेंडेंट डिस्प्ले चिप के साथ पेश किया जाएगा। कंपनी दावा है कि ये स्मार्टफोन्स अब तक का सबसे बड़ा वेपर कूलिंग चैंबर भी ऑफर करेगा।
इतना ही नह इस फोन में आपको 6.9 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसमें शार्प विजुअल के लिए फुल RGB सब-पिक्सल लेआउट होगा। इसके साथ ही फोन में पूरी ब्राइटनेस रेंज में DC डिमिंग की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा बेहतर विज़िबिलिटी के लिए सर्कुलर पोलराइजर भी मिलेगा।
Redmi K90 Pro Max के संभावित कैमरा स्पेक्स
कैमरा की बात करें तो रेडमी K90 प्रो मैक्स डिवाइस में 1/1.31 इंच का प्राइमरी सेंसर मिलेगा, जो Xiaomi 17 में भी इस्तेमाल होगा। डिवाइस में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस और रेडमी का पहला पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिलेगा जो 5x ऑप्टिकल जूम, 10x लॉसलेस जूम के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन भी ऑफर करेगा। डिवाइस में 7,560mAh की बैटरी और 100W वायर्ड चार्जिंग, 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा।
