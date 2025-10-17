Redmi K90 Pro Max स्मार्टफोन का लॉन्च कन्फर्म, सबसे पावरफुल प्रोसेसर के साथ इस दिन करेगा एंट्री
Redmi अपनी नई के90 सीरीज को 27 अक्टूबर को चीन में लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें Redmi K90 Pro Max शामिल है। इस फोन में अल्ट्रा-थिन बेज़ल और रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल होगा। बोस द्वारा ट्यून किए गए स्पीकर प्रीमियम ऑडियो क्वालिटी देंगे। प्रो मैक्स में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट और स्टैंडर्ड मॉडल में स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर होने की उम्मीद है। इसमें 2के डिस्प्ले और 7,500mAh की बैटरी भी हो सकती है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi ने अपने अपकमिंग Redmi K90 सीरीज के लॉन्च का एलान कर दिया है। कंपनी ने पोस्टर शेयर कर अपने फोन के लॉन्च का एलान किया है। रेडमी का कहना है कि वह 27 अक्टूबर को चीन में Redmi K90 Pro Max स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा। कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि इस फोन के साथ वह Redmi K90 को लॉन्च करेगा या नहीं। संभव है कि स्टैंडर्ड वेरिएंट को कुछ दिनों बाद लॉन्च किया जा सकता है।
Redmi K90 Pro Max का डिजाइन कैसा होगा?
Redmi K90 Pro Max के पोस्टर से इस अपकमिंग स्मार्टफोन का डिजाइन सामने आ गया है। रेडमी का यह पोन अल्ट्रा-थिन बैजल और राउंडेड कॉर्नर के साथ पेश किया गया है। इस फोन के रियर पैनल में रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इसके साथ ही कैमरा मॉड्यूल में लेंस के साथ-साथ LED फ्लैश भी दिया गया है। इस फोन के स्पीकर Bose ने ट्यून किए हैं। यानी यूजर्स को प्रीमियम ऑडियो क्वालिटी मिल सकती है। Redmi ने अब तक स्टैंडर्ड K90 की तस्वीर जारी नहीं की है। संभव है कि यह काफी हद क प्रो मैक्स की तरह ही होगा।
Redmi K90 सीरीज की संभावित स्पेसिफिकेशन्स
Redmi K90 Pro Max के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ लाया जा सकता है। इसके साथ ही स्टैंडर्ड K90 स्मार्टफोन में पिछले साल वाला Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया जा सकता है। रेडमी के दोनों फोन Android 16 पर आधारित HyperOS 3 पर रन करेंगे। इसके साथ ही यूजर्स को ऑप्टिमाइज और स्मूद यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा।
अपकमिंग Redmi K90 सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में बताया जा रहा है कि इनमें 2K रेजोल्यूशन वाला 6.59-इंच का OLED डिस्प्ले मिल सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो अपकमिंग स्मार्टफोन में 7,500mAh की बैटरी मिल सकती है। ये फोन 100W फास्ट चार्जिंग और 50W वायलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है। इस सीरीज के Pro Max वेरिएंट में टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस मिल सकता है।
