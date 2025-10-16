Diwali Photography Tips: दिवाली पर ऐसे क्लिक करें शानदार तस्वीरें, स्मार्ट यूजर्स फॉलो करते हैं ये 5 टिप्स 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। लाइट्स, सजावट और मुस्कुराहटों से भरा ये त्योहार खूबसूरत यादें समेटने का शानदार मौका देता है। वहीं, ऐसे में अगर आप भी इस दिवाली कुछ परफेक्ट तस्वीरें क्लिक करना चाहते हैं, तो सिर्फ कैमरा उठाना काफी नहीं होगा। आपको तस्वीरें क्लिक करने से पहले कुछ बेसिक लेकिन असरदार ट्रिक्स जान लेना जरूरी है, ताकि हर शॉट में दिवाली का जादू दिखाई दे। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानें...

सबसे पहले क्लीन करें कैमरा लेंस अच्छी तस्वीरों के लिए लेंस का क्लीन होरा बेहद जरूरी है। कभी-कभी धूल या फिंगरप्रिंट्स की वजह से तस्वीरें धुंधले या ब्लर दिखाई देती हैं। इसलिए फोटो क्लिक करने के से पहले लेंस को माइक्रोफाइबर कपड़े से हल्के हाथों क्लीन कर लें। ये छोटी-सी आदत आपके फोटो की क्वॉलिटी कई गुना बढ़ा देगी। आजकल आईफोन में तो क्लीन लेंस का अलर्ट भी मिलता है बस इसके लिए आपको सेटिंग ऑन कर लेनी है।

लाइट का सही यूज दिवाली पर आपको हर जगह अलग अलग तरह की लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, लेकिन उनका गलत एंगल फोटो खराब कर देता है। इसलिए कोशिश करें कि बड़ा लाइट सोर्स बैकग्राउंड में न हो। इसकी जगह सब्जेक्ट अच्छी लाइट में होना चाहिए, ताकि फोटो की डिटेल्स और कलर्स बेहतर मिलें।

फ्रेम और कंपोज़िशन एडजस्ट करें फोटोग्राफी सिर्फ क्लिक करने तक सिमित नहीं है, बल्कि एक अच्छी तस्वीर के लिए अच्छे से फ्रेम सेट करना भी जरूरी है। फ्रेम में क्या-क्या चीजें होंगी, वो कहां प्लेस होंगी इसी को एडजस्ट करके आप एक अच्छी फोटो ले सकते हैं। साथ ही बैकग्राउंड को क्लीन रखें और ध्यान दें।

फोकस और एक्सपोजर कभी कभी लो-लाइट में भी फोटो क्लिक करनी पड़ जाती ऐसे में फोटो क्लिक करते वक्त एक्सपोजर सबसे अहम होता है। फोकस करने के बाद स्क्रीन पर स्लाइड करके आप खुद से एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हैं। काफी ज्यादा लाइट या ज्यादा अंधेरा दोनों ही तस्वीर को खराब कर देते हैं।