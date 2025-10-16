Redmi K90 और Redmi K90 Pro Max इसी महीने होंगे लॉन्च, जानें क्या कुछ होगा खास

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi K90 और Redmi K90 Pro Max जल्द ही चीन में लॉन्च होने वाले हैं, कंपनी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। नंबर सीरीज में ‘Pro Max’ वेरिएंट लाने के बाद, Xiaomi अब अपने सब-ब्रांड Redmi की परफॉर्मेंस-फोकस्ड सब-फ्लैगशिप लाइनअप में भी ये मॉडल शामिल कर रही है। एक लाइवस्ट्रीम के दौरान, Xiaomi अधिकारी ने Redmi K90 Pro Max का नाम कन्फर्म किया। हालांकि इसके स्पेसिफिकेशन अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये स्मार्टफोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट पर चलेगा और मार्केट के बाकी फ्लैगशिप फोन्स को टक्कर देगा।

Redmi K90 और Redmi K90 Pro लॉन्च Redmi ने Weibo पोस्ट के जरिए Redmi K90 और Redmi K90 Pro Max के लॉन्च की पुष्टि की। कंपनी ने बताया कि वह अपनी अपकमिंग सीरीज के लिए ‘डुअल फ्लैगशिप’ अप्रोच अपना रही है, जो अक्टूबर में लॉन्च की जाएगी। एक अलग पोस्ट में, Xiaomi के प्रेसिडेंट लू वेइबिंग ने घोषणा की कि Redmi K90 Pro Max सीरीज में एक नया एंट्री वेरिएंट होगा।

अधिकारी के मुताबिक, अपकमिंग Redmi K90 Pro Max उन स्मार्टफोन्स की कैटेगरी को डॉमिनेट करेगा जिनकी कीमत CNY 4,000 (करीब 49,000 रुपये) से ऊपर है। इससे इसके संभावित प्राइस रेंज की झलक मिलती है। हालांकि, अभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आए हैं, लेकिन लीक रिपोर्ट्स ने कुछ जानकारी दी है। Redmi K90 और Redmi K90 Pro Max दोनों में Qualcomm का नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिल सकता है। ये Redmi K-सीरीज का पहला फोन भी हो सकता है जिसमें पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया जाएगा।