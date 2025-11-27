Redmi 15C 5G 3 दिसंबर को होगा भारत में लॉन्च, 12,499 रुपये हो सकती है कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi 15C 5G भारत में दिसंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा, ये जानकारी कंपनी ने गुरुवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। Amazon और Xiaomi India ऑनलाइन स्टोर पर इस फोन के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट्स भी लाइव हो चुकी हैं, जो इन दोनों वेबसाइट्स के जरिए हैंडसेट की अवेलेबिलिटी को कन्फर्म करती हैं। फिलहाल, कंपनी ने अब तक अपकमिंग Redmi 15C 5G के बारे में ज्याजा डिटेल्स नहीं बताई हैं। हालांकि, इसकी इंडिया प्राइस, स्टोरेज वेरिएंट्स और स्पेसिफिकेशन्स हाल ही में ऑनलाइन लीक हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये MediaTek Dimensity से लैस होगा, जिसमें 8GB तक रैम और 128GB स्टोरेज मिलेगी।

Redmi 15C 5G इंडिया लॉन्च डेट X पर एक पोस्ट में Xiaomi सब-ब्रांड ने कन्फर्म किया कि Redmi 15C 5G भारत में 3 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। ये भी कन्फर्म हो चुका है कि ये Amazon और Xiaomi इंडिया ऑनलाइन स्टोर के जरिए देश में सेल पर जाएगी। Redmi 15C 5G को ड्यूल रियर कैमरा यूनिट के साथ टीज किया गया है, जिसे रेक्टैंगुलर कैमरा मॉड्यूल के अंदर रखा गया है। जब तक स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और प्राइस डिटेल्स ऑफिशियली सामने नहीं आतीं, कंपनी ने ये टाइमलाइन शेयर की है कि कब–कब और डिटेल पब्लिक की जाएगी।

28 November को कंपनी फोन का डिजाइन रिवील करेगी। उसके बाद Redmi 15C 5G की बैटरी कैपेसिटी और डिस्प्ले फीचर्स 28 दिसंबर और 30 दिसंबर को क्रमश: से अनाउंस किए जाएंगे। बाद में, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को स्मार्टफोन मेकर इस अपकमिंग फोन की मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज़ और 'कोर मेमोरीज' फीचर के बारे में बताएगा, जो या तो RAM और स्टोरेज कैपेसिटी या कैमरा कॉन्फिगरेशन से जुड़ा हो सकता है।

Redmi 15C 5G की संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स हाल ही में Redmi 15C 5G की इंडिया प्राइस और स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, हैंडसेट के बेस वेरिएंट की कीमत 4GB RAM + 128GB स्टोरेज के लिए 12,499 रुपये हो सकती है। वहीं, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज ऑप्शन की कीमत 13,999 रुपये बताई गई है। जबकि टॉप 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल भारत में 14,999 रुपये में लॉन्च हो सकता है।