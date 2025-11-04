7500mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला शानदार 5G फोन लॉन्च, 50MP कैमरा और 24GB RAM भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। REDMAGIC ने पिछले महीने चीन में लॉन्च करने के बाद, ग्लोबल मार्केट में भी अपने नए REDMAGIC 11 Pro स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। ग्लोबल वर्जन के स्पेसिफिकेशन्स में 120W की जगह 80W फास्ट चार्जिंग के अलावा कोई बदलाव नहीं है। फोन में आपको 7500mAh की बड़ी बैटरी और स्नैपड्रैगन का सबसे पावरफुल प्रोसेसर मिलता है जो इसे और भी ज्यादा खास बना देता है। चलिए पहले फोन के फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

REDMAGIC 11 Pro के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो डिवाइस में आपको 6.85-इंच का 1.5K OLED BOE X10 डिस्प्ले मिलता है जिसके साथ 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी मिलता है। साथ ही फोन में 960Hz तक टच सैंपलिंग रेट, 10-बिट कलर डेप्थ और 100% DCI-P3 कलर गैमट के साथ 2000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस मिलती है।



फोन को पावर देने के लिए इसमें ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है जो 3nm पर बेस्ड है। साथ ही डिवाइस में एड्रेनो 840 GPU मिलता है। फोन में 12GB / 16GB / 24GB LPDDR5T RAM ऑप्शन और 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.1 Pro) स्टोरेज ऑप्शन मिलता है।डिवाइस में लेटेस्ट Android 16 मिलता है।

REDMAGIC 11 Pro के कैमरा स्पेक्स कैमरा फीचर्स की बात करें तो डिवाइस में 50MP का 1/1.55″ सेंसर f/1.88 अपर्चर के साथ, OIS सपोर्ट के साथ 50MP 120-डिग्री अल्ट्रा-वाइड लेंस f/2.2 अपर्चर के साथ और 16MP का OmniVision अंडर-डिस्प्ले फ्रंट-फेसिंग कैमरा मिलता है। इसके अलावा फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm ऑडियो जैक, डुअल 1115K स्पीकर मिलता है। फोन में 7500mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग, 80W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।