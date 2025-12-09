Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक बार फिर डाउन हुआ Reddit, यूजर्स को पोस्ट-कमेंट करने में हो रही दिक्कत

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit एक बार फिर डाउन हो गया है, जिससे यूजर्स को पोस्ट और कमेंट करने में परेशानी हो रही है। कई यूजर्स ने शिकायत की है कि वे रे ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    Reddit यूजर्स को एक और दिन दिक्कत का सामना पड़ा। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। 9 दिसंबर, 2025 यानी आज के दिन Reddit यूजर्स को एक और दिन दिक्कत का सामना करना पड़ा। क्योंकि, प्लेटफॉर्म में लगातार दूसरे दिन टेक्निकल दिक्कतें आईं। डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, 538 यूजर रिपोर्ट रजिस्टर हुईं, जो बड़े पैमाने पर समस्याओं को दिखाती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डेटा से पता चला कि 66% यूजर्स Reddit की वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, 33% ने सर्वर से जुड़ी दिक्कतें बताईं और 1% को अपनी पर्सनल प्रोफाइल में दिक्कतें आईं। डाउनडिटेक्टर यूजर्स से रियल-टाइम स्टेटस रिपोर्ट कलेक्ट करता है, इसलिए जिन यूजर्स पर असर पड़ा है, उनकी असली संख्या ज्यादा हो सकती है।

    ये 8 दिसंबर को हुए पिछले आउटेज के बाद हुआ है, जब 250 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई थीं। उस समय, 48% यूजर्स ने वेबसाइट, 42% ने Reddit ऐप और 10% ने सर्वर कनेक्टिविटी में दिक्कतें बताई थीं। Reddit ने बार-बार होने वाले आउटेज के कारण के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है।

    Reddit outages_downdetector

    ये पहली बार नहीं है जब Reddit को हाल ही में टेक्निकल दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। न केवल 8 दिसंबर को बल्कि पिछले महीने नवंबर में भी इसी तरह के आउटेज की खबरें आई थीं। इन घटनाओं के दौरान, यूजर्स को कई तरह की दिक्कतें हुईं, जैसे- लॉगिन फेलियर, ज्यादा एरर रेट, पेज का लोड न होना, मीडिया का खराब होना और सबरेडिट या कमेंट सेक्शन को एक्सेस न कर पाना।

    आउटेज-ट्रैकिंग साइट डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, नवंबर में, दुनिया भर में 20,000 से ज्यादा यूजर्स, जिनमें भारत में 500 से ज्यादा यूजर्स शामिल हैं, ने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने में दिक्कतें बताईं। ये दिक्कतें Reddit वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सर्वर कनेक्शन में फैली हुई थीं, जिससे यूजर्स को पोस्ट करने, कमेंट करने और कंटेंट ब्राउज करने में समस्या हुई।

    ये हालिया रेडिट आउटेज अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) में एक बड़ी रुकावट के ठीक बाद हुआ है, जिसने रेडिट समेत कई ऐप को बंद कर दिया था। मामले को और भी उलझाने वाली बात ये है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के Azure नेटवर्क में भी आउटेज हुआ था।

    यह भी पढ़ें: iPhone जैसे डिजाइन के साथ 16 दिसंबर को लॉन्च होगी Realme Narzo 90 सीरीज, दो स्मार्टफोन की होगी एंट्री