24GB रैम और 8,000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ ये नया फोन, जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Red Magic 11 Pro सीरीज, कंपनी का पहले स्मार्टफोन हैं जिसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी और Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप दी गई है। इसे चीन में शुक्रवार को Nubia के सब-ब्रांड के लेटेस्ट हार्डवेयर लॉन्च इवेंट के दौरान पेश किया गया। Red Magic 11 Pro मॉडल दो कलर और दो स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है, जबकि Pro+ मॉडल तीन कलर और चार स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है। इसमें 8,000mAh की बैटरी दी गई है।

Red Magic 11 Pro सीरीज कीमत और उपलब्धता Red Magic 11 Pro की शुरुआती कीमत CNY 4,999 (लगभग 62,000 रुपये) है, जिसमें 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलता है। टॉप वेरिएंट 16GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत CNY 5,699 (करीब 70,000 रुपये) है। ये फोन डार्क नाइट और सिल्वर वॉर गॉड कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ है।

वहीं Red Magic 11 Pro+ की कीमत CNY 5,699 (करीब 70,000 रुपये) से शुरू होती है, जबकि 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 6,499 (लगभग 80,000 रुपये) रखी गई है। इसके अलावा, 16GB+1TB और 24GB+1TB वेरिएंट्स की कीमत क्रमशः CNY 6,999 (करीब 86,000 रुपये) और CNY 7,699 (लगभग 95,000 रुपये) है। ये फोन कंपनी की ऑनलाइन वेबसाइट पर ड्यूटेरियम फ्रंट ट्रांसपेरेंट सिल्वर विंग, ड्यूटेरियम फ्रंट ट्रांसपेरेंट डार्क नाइट और डार्क नाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

Red Magic 11 Pro सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स Red Magic 11 Pro सीरीज Red Magic OS 11 पर चलती है। इसमें 6.85-इंच का डिस्प्ले है जिसमें 1.5K रेजोल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट और 95.3% स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो है। स्क्रीन में स्टार शील्ड आई प्रोटेक्शन 2.0, मैजिक टच 3.0 और वेट हैंड टच सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें X10 ल्यूमिनस मटिरियल है जो 10% कम पावर कंजप्शन करता है और 30% ज्यादा लाइफ देता है। फोन में इन-डिस्प्ले 3D अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है।

ये सीरीज Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस है, जिसमें 24GB तक RAM और 1TB तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें Cube Game Engine 3.0 और बिल्ट-इन PC गेम एमुलेटर भी शामिल है। फोन में डुअल विंड और वाटर कूलिंग सिस्टम है, जो एयर और फ्लोरिनेटेड लिक्विड कूलिंग के कॉम्बिनेशन से फोन का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। इसका एक्टिव कूलिंग फैन 4.0 24,000 rpm तक की स्पीड से घूम सकता है।

फोटोग्राफी की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा है जिसमें 1/1.55-इंच CMOS सेंसर, f/1.88 अपर्चर और OIS सपोर्ट दिया गया है। फोन में AI इरेजर, वन-क्लिक फोटो एडिटिंग, AI राइटिंग असिस्टेंस, AI ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, AI सर्किल टू सर्च और AI टैक्टिकल कोच जैसे फीचर्स दिए गए हैं।