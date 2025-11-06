Recharge Plans Hike: क्या 1 दिसंबर से महंगे हो जाएंगे Jio, Airtel और Vi के रिचार्ज प्लान?
टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वीआई 1 दिसंबर से अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर सकती हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जानकारों के अनुसार टैरिफ बढ़ना तय है। एजीआर का बकाया और 5जी में निवेश के कारण कंपनियों को राजस्व बढ़ाना होगा, जिससे उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ वक्त से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतें बढ़ा सकती हैं। जी हां, अब एक नई रिपोर्ट में भी ऐसा दावा किया गया है कि दिसंबर 2025 से Airtel, Jio और Vodafone Idea यानी Vi के प्रीपेड प्लान्स महंगे हो सकते हैं।
हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनियां अपने मोबाइल डेटा प्लान्स की कीमतें 10 से 12 परसेंट तक बढ़ा सकती हैं। यानी, जो यूजर फिलहाल एक फिक्स्ड प्राइस पर रिचार्ज करा रहे हैं, उन्हें अगले महीने से उसी रिचार्ज प्लान के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। हालांकि, अभी तक एयरटेल, Jio या Vi ने इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
टिप्स्टर और रिपोर्ट्स का बड़ा दावा
हाल ही में टिप्स्टर Abhishek Yadav ने भी अपने X अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत में मोबाइल डेटा प्लान की कीमतें जल्द ही फिर से बढ़ सकती हैं। उनका कहना है कि टेलीकॉम कंपनियां लगभग 10% तक दरें बढ़ा सकती हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि 84 दिन की वैलिडिटी वाले 2GB वाले डेटा प्लान की कीमत जो अभी लगभग ₹849-₹899 के बीच है, इसके प्राइस हिके के बाद ₹949 से ₹999 तक जा सकती है।
कितना महंगा होगा एक महीने वाला प्लान
इससे पहले डील ट्रैकर DealBee Deals ने भी अपनी एक पोस्ट में ऐसा दावा किया था कि 1 दिसंबर 2025 से टैरिफ बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 199 रुपये वाले प्लान की नई कीमत करीब 219 रुपये तक जा सकती है। जबकि 899 रुपये वाले प्लान की कीमत भी बढ़कर लगभग 999 रुपये तक पहुंच सकती है।
हालांकि DealBee Deals ने यह भी कहा है कि फिलहाल ये सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट्स पर बेस्ड जानकारी है और कंपनियों की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है और जागरण भी इसकी पुष्टि नहीं करता है। वहीं, अगर ये रिपोर्ट्स सही साबित हो जाती हैं, तो दिसंबर से मोबाइल यूजर्स को रिचार्ज के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे।
