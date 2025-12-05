Language
    ये है Realme की नई स्मार्टवॉच, बजट में है कीमत; जानें टॉप फीचर्स

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:00 AM (IST)

    Realme ने GPS, AMOLED डिस्प्ले और मजबूत डिजाइन वाली नई स्मार्टवॉच Realme Watch 5 लॉन्च की है। यह स्मार्टवॉच बेहतर दृश्य अनुभव और टिकाऊ डिजाइन के साथ आ ...और पढ़ें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme ने भारत में Realme Watch 5 को लॉन्च किया है। कंपनी ने इस वॉच को Realme P4x 5G स्मार्टफोन के साथ इंडियन मार्केट में पेश किया गया है। इस स्मार्टवॉच की डिस्प्ले को कंपनी अपग्रेड किया है। इसके साथ ही वॉच बेहतर बिल्ड क्वालिटी और पहले से ज्यादा कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ मार्केट में उतारी गई है। यहां हम आपको रियलमी के स्मार्टवॉच के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

    Realme Watch 5 के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

    डिस्प्ले: Realme Watch 5 में कंपनी ने 1.97-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसकी पीक ब्राइटनेस 600 nits है, जो पांडा ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आती है।

    डिजाइन: रियलमी ने वॉच को मेटल यूनिबॉडी डिजाइन के साथ पेश किया है, जिसमें कंपनी ने फंशनल क्राउन के साथ रिमूवेबल 22mm की स्ट्रैप दी है।

    फिटनेस फीचर्स: रियलमी Watch 5 में कंपनी ने 108 स्पोर्ट्स मोड दिए हैं। इसके साथ ही इसमें VO2 Max एस्टीमेशन, ऑटो वर्कआउट डिटेक्शन, स्लीप ट्रैकिंग, ब्लड ऑक्सीजन मॉनीटरिंग जैसे ट्रैकिंग फीचर का सपोर्ट भी दिया गया है।

    कनेक्टिविटी: इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग, NFC टूल, कस्टमाइजेबल वॉच फेस और IP68 रेटिंग भी मिलती है। इस वॉच में अलग से GPS का सपोर्ट दिया है।

    बैटरी: रियलमी की वॉच में 460mAh की बैटरी मिलती है, जिसके बारे में कंपनी दावा करती है कि यह स्टैंडर्ड यूज में करीब 16 दिन और लाइट मोड में 20 दिनों तक का बैकअप देती है।

    Realme Watch 5 की कीमत

    Realme Watch 5 को भारत में 4,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। यह वॉच टाइटेनियम ब्लैक, टाइटेनियम सिल्वर, मिंट ब्लू और वाइब्रेंट ऑरेंज कलर ऑप्शन में आती है। इस वॉच की पहली सेल 10 दिसंबर से शुरू होगी। पहली सेल के दौरान वॉच को 3,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है।

