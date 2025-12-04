Realme P4x 5G भारत में लॉन्च, कीमत- 15,499 रुपये; 7000mAh बैटरी और 50MP कैमरे से है लैस
रियलमी ने भारत में अपने बजट स्मार्टफोन Realme P4x 5G को लॉन्च किया है। ये फोन MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर पर चलता है। साथ ही इसमें 50-मेगाप ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme P4x 5G भारत में लॉन्च हो गया है। P सीरीज का ये नया स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन में आता है, जिसमें 7,000mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। Realme P4x 5G MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट पर चलता है, साथ ही इसमें 8GB तक रैम और 256GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज है। इसमें 6.72-इंच का डिस्प्ले और डुअल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। Realme P4x 5G को डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस के लिए IP64 रेटिंग मिली है।
भारत में Realme P4x 5G की कीमत और उपलब्धता
भारत में Realme P4x 5G की कीमत बेस 6GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए 15,499 रुपये है। वहीं, 8GB+128GB और 8GB+256GB रैम और स्टोरेज मॉडल की कीमत क्रमशः 16,999 रुपये और 17,999 रुपये रखी गई है। ये मैट सिल्वर, एलिगेंट पिंक और लेक ग्रीन कलर में उपलब्ध है।
लॉन्च ऑफर के तौर पर, Realme, Realme P4x 5G के बेस RAM और स्टोरेज मॉडल को डिस्काउंटेड कीमत 13,499 रुपये में ऑफर किया जाएगा। फोन की सेल 10 दिसंबर 12pm IST से Flipkart और Realme के ऑनलाइन स्टोर पर शुरू होगी।
Realme P4x 5G स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स
डुअल सिम (नैनो+नैनो) वाला Realme P4x 5G, Realme UI 6.0 पर चलता है और इसमें 6.72-इंच का फुल-HD (1,080x2,400 पिक्सल) LCD पैनल है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक और पिक्सल डेंसिटी 391ppi है। डिस्प्ले के बारे में कहा गया है कि ये 1,000 nits तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करेगा।
Realme P4x 5G में 6nm ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट दिया गया है। साथ ही इसे 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। हैंडसेट में 18GB तक वर्चुअल RAM भी है।
फोटोग्राफी के लिए हैंडसेट में डुअल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2-मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर है। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए, इसमें 8-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा मौजूद है। हैंडसेट में डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP64-रेटेड बिल्ड है। इसमें फ्रोजन क्राउन कूलिंग सिस्टम है जिसमें स्टील प्लेट और कॉपर-ग्रेफाइट कोटिंग के साथ 5300mm स्क्वायर वेपर चैंबर है।
Realme P4x 5G में कनेक्टिविटी ऑप्शन में ब्लूटूथ, 5G, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB टाइप-C पोर्ट और Wi-Fi शामिल हैं। इसमें डुअल स्पीकर हैं।
Realme P4x 5G में 7,000mAh की बैटरी है जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। बैटरी बायपास चार्जिंग और रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसकी थिकनेस 8.39mm और वजन 208 ग्राम है।
