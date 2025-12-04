Realme P4x 5G भारत में लॉन्च, कीमत- 15,499 रुपये; 7000mAh बैटरी और 50MP कैमरे से है लैस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme P4x 5G भारत में लॉन्च हो गया है। P सीरीज का ये नया स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन में आता है, जिसमें 7,000mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। Realme P4x 5G MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट पर चलता है, साथ ही इसमें 8GB तक रैम और 256GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज है। इसमें 6.72-इंच का डिस्प्ले और डुअल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। Realme P4x 5G को डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस के लिए IP64 रेटिंग मिली है।

भारत में Realme P4x 5G की कीमत और उपलब्धता भारत में Realme P4x 5G की कीमत बेस 6GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए 15,499 रुपये है। वहीं, 8GB+128GB और 8GB+256GB रैम और स्टोरेज मॉडल की कीमत क्रमशः 16,999 रुपये और 17,999 रुपये रखी गई है। ये मैट सिल्वर, एलिगेंट पिंक और लेक ग्रीन कलर में उपलब्ध है।

लॉन्च ऑफर के तौर पर, Realme, Realme P4x 5G के बेस RAM और स्टोरेज मॉडल को डिस्काउंटेड कीमत 13,499 रुपये में ऑफर किया जाएगा। फोन की सेल 10 दिसंबर 12pm IST से Flipkart और Realme के ऑनलाइन स्टोर पर शुरू होगी।

Realme P4x 5G स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स डुअल सिम (नैनो+नैनो) वाला Realme P4x 5G, Realme UI 6.0 पर चलता है और इसमें 6.72-इंच का फुल-HD (1,080x2,400 पिक्सल) LCD पैनल है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक और पिक्सल डेंसिटी 391ppi है। डिस्प्ले के बारे में कहा गया है कि ये 1,000 nits तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करेगा।