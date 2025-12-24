Language
    12,200mAh बैटरी वाला Realme का जबरदस्त टैबलेट, 11.6 इंच की स्क्रीन और 256GB स्टोरेज भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:11 AM (IST)

    Realme जल्द ही Realme Pad 3 लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें 2.8K LCD स्क्रीन और 45W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 12,200mAh की बैटरी होने की उम्मी ...और पढ़ें

    12,200mAh बैटरी वाला Realme का जबरदस्त टैबलेट, 11.6 इंच की स्क्रीन और 256GB स्टोरेज भी  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme जल्द ही अपना एक और नया टैबलेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि पैड 2 की शुरुआत के दो साल बाद अब कंपनी जल्द ही Realme Pad 3 को भारत में लॉन्च कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि कंपनी 6 जनवरी को Realme 16 Pro सीरीज 5G के साथ की इस नए टैबलेट को भी लॉन्च कर सकती है।

    लॉन्च से पहले आगामी टैबलेट के कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आ गए हैं। बताया जा रहा है कि Realme Pad 3 में 2.8K LCD स्क्रीन मिलने वाली है। यह 45W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है। चलिए जानें टैबलेट में और क्या क्या होगा खास...

    Realme Pad 3 के सामने आए स्पेसिफिकेशन

    टिपस्टर अभिषेक यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया है कि रियलमी पैड 3 में 2.8K रिज़ॉल्यूशन वाली 11.6 इंच की एलसीडी स्क्रीन देखने को मिल सकती है जो 500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर कर सकती है। टैबलेट में पीछे की तरफ एक 8-मेगापिक्सल का कैमरा और सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा मिलने की उम्मीद है। Realme कथित तौर पर पैड 3 के लिए एक्सेसरीज का एक सेट भी पेश कर सकता है, जिसमें एक कीबोर्ड और एक स्टाइलस भी शामिल हो सकता है। हालांकि ये अलग से बेचे जाएंगे।

    12,200mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग

    इतना ही नहीं इस Realme Pad 3 में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 12,200mAh की बैटरी मिल सकती है। टैबलेट भारत में वाई-फाई और 5G दोनों वेरिएंट में आ सकता है। टैबलेट को दो कलर शैम्पेन गोल्ड और स्पेस ग्रे में पेश किया जा सकता है। जबकि टैबलेट के सभी वेरिएंट में 8GB रैम होने की बात कही गई है, जिसके साथ 128GB और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज मिल सकती है।

