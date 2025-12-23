Realme के सस्ते 5G फोन की सेल आज से, 7000mAh की 'टाइटन' बैटरी और MediaTek प्रोसेसर से है लैस 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी इन दिनों सस्ता 5G फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो Realme Narzo 90x 5G आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जिसकी आज यानी 23 दिसंबर से भारत में सेल शुरू होने जा रही है। यह हैंडसेट कंपनी ने पिछले हफ्ते 16 दिसंबर को Realme Narzo 90 5G के साथ लॉन्च किया था।

इस डिवाइस में MediaTek का पावरफुल Dimensity 6300 चिपसेट देखने को मिल रहा है, जिसमें 8GB तक LPDDR4x RAM और 128GB तक की UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। इतना ही नहीं इस फोन में 144Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी मिल रहा है। चलिए फोन के अन्य फीचर्स जानने से पहले इसकी कीमत और डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में जान लेते हैं...

Realme Narzo 90x 5G की कीमत और ऑफर्स कीमत की बात करें तो Realme Narzo 90x 5G की शुरुआती कीमत 13,999 रुपये से शुरू होती है जिसमें आपको 6GB RAM और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट मिलता है। जबकि डिवाइस के 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 15,499 रुपये है। डिवाइस को आप Amazon और Realme इंडिया ऑनलाइन स्टोर के जरिए खरीद सकते हैं।

डिवाइस दो कलर ऑप्शन नाइट्रो ब्लू और फ्लैश ब्लू कलर ऑप्शन में आता है। लॉन्च ऑफर्स के तहत कंपनी अभी इस फोन पर 2,000 का डिस्काउंट कूपन भी दे रही है। इन ऑफर्स के बाद Realme Narzo 90x 5G की कीमत क्रमशः 11,999 रुपये और 13,499 रुपये रह जाती है।

Realme Narzo 90x 5G के स्पेसिफिकेशन्स डिवाइस के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Realme Narzo 90x 5G में 6.80-इंच (720 x 1,570 पिक्सल) का LCD स्क्रीन दिया गया है। साथ ही फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट, 1,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 83 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट कवरेज मिलता है। डिवाइस में Android 15-बेस्ड Realme UI 6.0 दिया गया है। ।

इतना ही नहीं इस डिवाइस में ऑक्टा-कोर 6nm MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है, जो 2.4GHz की पीक क्लॉक स्पीड ऑफर करता है। साथ ही फोन में Mali G57 MC2 GPU, 8GB तक LPDDR4x RAM और 128GB UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज दी गई है।