Realme का 7000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन आज होगा लॉन्च, 50MP कैमरा समेत मिलेंगे ये फीचर्स   

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme आज भारत में एक और स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसे कंपनी Realme P4x 5G के नाम से पेश करेगी। कुछ दिन पहले, कंपनी ने फोन के डिजाइन, कलर ऑप्शन और कुछ स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताया था। यह भी कन्फर्म किया गया था कि स्मार्टफोन देश में तीन अलग-अलग कलर ऑप्शन में मिलेगा। डिजाइन से पता चलता है कि फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा, जो एक पिल-शेप्ड कैमरा मॉड्यूल के अंदर होगा। कंपनी का दावा है कि फोन मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी ऑफर करेगा। फोन को ठंडा रखने के लिए इसमें VC FrostCare कूलिंग सिस्टम भी मिलेगा। आइए सबसे पहले डिवाइस के लॉन्च से जुड़ी डिटेल्स के बारे में जानते हैं।

Realme P4x 5G लॉन्च डिटेल्स कंपनी आज दोपहर 12:00 बजे भारत में इस पावरफुल डिवाइस को लॉन्च करेगी। हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि हैंडसेट को डेडिकेटेड लाइव इवेंट के जरिए लॉन्च किया जाएगा या सॉफ्ट लॉन्च के जरिए। ऐसा लग रहा है कि इसे सॉफ्ट लॉन्च के जरिए लॉन्च किया जा सकता है।

Realme P4x 5G की संभावित कीमत कंपनी ने अभी तक डिवाइस की कीमत कन्फर्म नहीं की है, लेकिन हाल की रिपोर्ट्स से पता चलता है कि डिवाइस के बेस वेरिएंट की कीमत लगभग ₹16,000 हो सकती है, जिसमें 6GB RAM और 128GB स्टोरेज होगा, जबकि डिवाइस के 8GB RAM और 128GB वेरिएंट की कीमत लगभग ₹18,000 हो सकती है, जबकि 256GB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत ₹20,000 से कम होने की उम्मीद है।

Realme P4x 5G के स्पेसिफिकेशन्स डिवाइस के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो फोन में 144Hz तक का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है, जो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। साथ ही, फोन में 1000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस वाला शानदार डिस्प्ले हो सकता है। फोन का स्क्रीन साइज क्या होगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।

परफॉर्मेंस के मामले में कंपनी का कहना है कि यह फोन AnTuTu बेंचमार्क प्लेटफॉर्म पर 7,80,000 से ज्यादा का स्कोर देगा। फोन में 4nm मीडियाटेक 7400 अल्ट्रा 5G चिपसेट होने वाला है, जिसका मतलब है कि यह फोन काफी पावरफुल होने वाला है।