Realme का 7,000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, लॉन्च से पहले सामने आई कीमत  

    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:21 AM (IST)

    Realme जल्द ही Realme P4x 5G नाम से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। इस फोन में 8GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज मिलेगी। इसमें MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट और 7,000mAh की बैटरी भी होगी। फोन की संभावित कीमत 15,999 रुपये से शुरू हो सकती है। यह डिवाइस 4 दिसंबर को लॉन्च होगा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme जल्द ही अपना एक और नया फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Realme P4x 5G के नाम से इस हफ्ते के आखिर में लॉन्च करेगी। इस नए फोन के ऑफिशियल लॉन्च से ठीक पहले रिपोर्ट्स में Realme P-सीरीज डिवाइस की कीमत, रैम और स्टोरेज डिटेल्स सामने आ गई है। डिवाइस में 8GB तक रैम और 256GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलती है। साथ ही इस डिवाइस में MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी होने वाली है। चलिए पहले जानें फोन की कीमत कितनी हो सकती है...

    Realme P4x 5G की संभावित कीमत

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टिपस्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) ने एक पोस्ट करते हुए बताया है कि Realme P4x 5G की कीमत 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 15,999 रुपये तक हो सकती है।

    डिवाइस के 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 17,499 रुपये और 8GB+256GB रैम और स्टोरेज मॉडल की कीमत 19,499 रुपये हो सकती है। ये डिवाइस 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे IST पर लॉन्च होगा। न सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि कंपनी रियलमी वॉच 5 भी इस फोन के साथ लॉन्च करेगी।

    Realme P4x 5G के स्पेसिफिकेशन

    रियलमी का ये डिवाइस ग्रीन, पिंक और वाइट कलर ऑप्शन में आ रहा है। साथ ही इस डिवाइस में AI-बेस्ड 50-मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलता है। फोन को पावर देने के लिए इसमें ऑक्टा कोर मीडियाटेक डाइमेंशन 7400 अल्ट्रा 5G चिपसेट देखने को मिलेगा। साथ ही फोन में 18GB तक डायनामिक रैम भी मिलेगी। इसके अलावा डिवाइस में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 7,000mAh की बैटरी मिलेगी।

    फोन ज्यादा गर्म न हो इसलिए थर्मल मैनेजमेंट के लिए Realme P4x 5G में 5,300 sq mm वेपर चैंबर (VC) मिलेगा। इतना ही नहीं इस डिवाइस में 144Hz तक रिफ्रेश रेट और 1,000 nits तक पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा डिवाइस में 6.72-इंच का फुल-HD+ डिस्प्ले मिलता है।

