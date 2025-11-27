Language
    भारत में जल्द लॉन्च होगा Realme P4x 5G, मिलेगी मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 04:30 PM (IST)

    Realme जल्द ही भारत में Realme P4x 5G लॉन्च करने जा रहा है। ये फोन भारत में व्हाइट, ग्रीन और पिंक कलर में फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। Realme P4x 5G के बैक में 50-मेगापिक्सल का AI कैमरा होगा, जो 4K रेजोल्यूशन तक के वीडियो शूट कर सकेगा। हैंडसेट MIL-STD 810H ड्यूरेबिलिटी भी देगा।

    Realme P4x 5G को जल्द भारत में लॉन्च किया जाएगा। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme P4x 5G को भारत में दिसंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। इसकी जानकारी कंपनी ने हाल ही में दी थी। हैंडसेट के लिए एक खास माइक्रोसाइट हाल ही में फ्लिपकार्ट पर लाइव हुई, जिससे ये कन्फर्म हुआ कि ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए देश में उपलब्ध होगा। अब, माइक्रोसाइट को अपडेट किया गया है जिससे अपकमिंग फोन के तीन कलर ऑप्शन और इसके डिजाइन का पता चला है। हैंडसेट के बारे में और भी डिटेल्स सामने आई हैं। हालांकि, फोन की कीमत की जानकारी अभी सीक्रेट रखी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Realme P4x 5G के कलर और मेजर स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा

    जैसा कि खास माइक्रोसाइट पर दिखाया गया है, Realme P4x 5G भारत में व्हाइट, ग्रीन और पिंक कलर में फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ये टेक फर्म के उस ऐलान के एक दिन बाद आया है जिसमें उसने घोषणा की थी कि वह 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे IST पर देश में Realme P4x 5G लॉन्च करेगी।

    कंपनी ने लॉन्च की तारीख की घोषणा के हिस्से के तौर पर आने वाले फोन के कई फीचर्स टीज किए थे। अब फोन की माइक्रोसाइट के जरिए और भी मेजर स्पेसिफिकेशन्स कन्फर्म हो गए हैं। Realme P4x 5G के बैक में 50-मेगापिक्सल का AI कैमरा होगा, जो 4K रेजोल्यूशन तक के वीडियो शूट कर सकेगा। हैंडसेट MIL-STD 810H ड्यूरेबिलिटी भी देगा। इसमें 8GB रैम और 256GB UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज होगा।

    10GB वर्चुअल रैम सपोर्ट की वजह से रैम को कुल 18GB तक बढ़ाया जा सकेगा। कंपनी का दावा है कि Realme P4x 5G 9 घंटे का 'पॉपुलर FPS गेमिंग' बैटरी बैकअप और YouTube पर 20.6 घंटे का वीडियो प्लेबैक देगा। ये 4nm प्रोसेस पर बने ऑक्टा कोर MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G चिपसेट से लैस होगा और 2.6GHz की पीक क्लॉक स्पीड देगा।

    ये डिटेल पहले सामने आई थी कि Realme P4x 5G ने AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर 7,80,000 से ज्यादा पॉइंट्स स्कोर किए हैं। ये 144Hz तक का स्क्रीन रिफ्रेश रेट और 1,000 nits तक की पीक ब्राइटनेस भी ऑफर करेगा। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, फोन को 5,300 sq mm VC FrostCare कूलिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया जाएगा। Realme का दावा है कि कूलिंग सॉल्यूशन CPU टेम्परेचर में 20-डिग्री सेल्सियस कम करने में मदद कर पाएगा।

