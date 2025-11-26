7,000mAh की टाइटन बैटरी वाला Realme का नया 5G फोन, Watch 5 के साथ होगा लॉन्च  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। चीन की स्मार्टफोन मेकर कंपनी Realme P4x 5G को जल्द ही भारत में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी इस डिवाइस को दिसंबर की शुरुआत में पेश करने वाली है। कंपनी न सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि नई Realme Watch 5 भी पेश करने जा रही है। कंपनी ने बुधवार को इसकी घोषणा कर दी है। कंपनी ने इस आगामी हैंडसेट के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट को भी फ्लिपकार्ट पर लाइव कर दिया है।

इससे यह भी कन्फर्म हो गया है कि डिवाइस इसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन का भी खुलासा किया है। Realme P4x 5G में मीडियाटेक 7000 सीरीज का चिपसेट मिलने वाला है। साथ ही इस डिवाइस में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh की बड़ी बैटरी भी मिलने वाली है।

Realme P4x 5G, Watch 5 की लॉन्च डेट Realme ने हाल ही में घोषणा की है कि Realme P4x 5G, Watch 5 को 4 दिसंबर को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इन दो नए प्रोडक्ट्स के कुछ फीचर्स का भी खुलासा किया है, जो देश में फ्लिपकार्ट के जरिए उपलब्ध होंगे।

Realme P4x 5G के संभावित फीचर्स फीचर्स की बात करें तो Realme के इस डिवाइस में मीडियाटेक 7400 अल्ट्रा 5G चिपसेट मिलता है। Realme का कहना है कि इस डिवाइस में आपको AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर 7,80,000 से ज्यादा का स्कोर मिलता है। साथ ही इस डिवाइस में 144Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी मिल रहा है। फोन में 18GB तक डायनामिक रैम और 256GB तक स्टोरेज मिलती है।

इतना ही नहीं Realme P4x 5G में 7,000mAh की टाइटन बैटरी भी मिलेगी जो पूरे दिन चलेगी। साथ ही डिवाइस में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलने वाला है। इस डिवाइस में बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी BGMI को आप 90 एफपीएस पर खेल पाएंगे और फ्री फायर पर तो 120 एफपीएस तक का गेमप्ले सपोर्ट मिलेगा।