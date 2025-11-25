Realme GT 8 Pro और GT 8 Pro Dream Edition की सेल भारत में शुरू, जानें ऑफर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme ने इंडिया में 20 नवंबर को GT 8 Pro लॉन्च किया और इसके साथ Realme GT 8 Pro Dream Edition भी पेश किया था। ये फ्लैगशिप मॉडल Ricoh बैक्ड कैमरा ट्यूनिंग और Qualcomm की 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आता है। Dream Edition वेरिएंट अपने टेक्सचर्ड रियर पैनल और Aston Martin लोगो की वजह से अलग दिखता है। फोन के सभी वेरिएंट अब इंडिया में खरीदने के लिए उपलब्ध हैं और इनमें 16GB तक LPDDR5X RAM और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज मिलता है।

Realme GT 8 Pro और Realme GT 8 Pro Dream Edition की बिक्री भारत में शुरू Realme GT 8 Pro की भारत में कीमत 72,999 रुपये से शुरू होती है, जो इसके 12GB + 256GB मॉडल के लिए है। वहीं, इसके 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 78,999 रुपये रखी गई है। वहीं, Realme GT 8 Pro Dream Edition की कीमत 79,999 रुपये है और ये सिर्फ 16GB + 512GB में आता है।

Realme India वेबसाइट और Flipkart पर कस्टमर Realme GT 8 Pro पर 5,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट ले सकते हैं। साथ ही 6 महीने की नो-कॉस्ट EMI और एक फ्री Deco Set भी मिल रहा है। इस ऑफर के बाद 12GB + 256GB मॉडल की कीमत 67,999 रुपये और 16GB + 512GB मॉडल की कीमत 73,999 रुपये हो जाती है।

Realme GT 8 Pro Dream Edition 79,999 रुपये की कीमत में अवेलेबल है और कस्टमर्स 12 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI ले सकते हैं। ये ऑनलाइन ऑफर्स ICICI, HDFC और SBI कार्ड्स पर लागू हैं। ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स पर, Realme GT 8 Pro 5,000 रुपये के बैंक बेनिफिट्स, छह महीने तक की जीरो-इंटरेस्ट EMI और बोनस के तौर पर एक डेको सेट के साथ मिल रहा है, जिससे इसकी इफेक्टिव सेल प्राइस 67,999 रुपये हो जाती है। वहीं, लागू ऑफर्स के बाद 16GB + 512GB ऑप्शन 73,999 रुपये का हो जाता है।

Realme GT 8 Pro Dream Edition की कीमत 79,999 रुपये है और ये 12 महीने तक की नो-कॉस्ट EMI सपोर्ट करता है। ऑफलाइन EMI प्रमोशन HDFC, Axis, Kotak, OneCard, DBS, Bank of Baroda, AU J&K और Scapia कार्ड के ज़रिए उपलब्ध हैं, जबकि SBI और ICICI फुल-स्वाइप पेमेंट बेनिफिट देंगे।

Realme GT 8 Pro और Realme GT 8 Pro Dream Edition का डिजाइन खास बात ये है कि Realme GT 8 Pro में एक स्विचेबल कैमरा बंप दिया गया है, जिससे यूजर्स अलग-अलग कैमरा आइलैंड डिजाइन, जैसे सर्कुलर, स्क्वायर और थीम वाले लेआउट के बीच बदल सकते हैं, जिससे जयादा पर्सनलाइज़्ड लुक मिलता है। हैंडसेट डायरी व्हाइट और अर्बन ब्लू कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

वहीं, Aston Martin Aramco F1 Team के साथ मिलकर बनाया गया Realme GT 8 Pro Dream Edition, मोटरस्पोर्ट से इंस्पायर्ड डिजाइन शोकेस करता है। इसमें सिग्नेचर Aston Martin Racing Green फिनिश, लाइम एसेंस एक्सेंट, बीच में सिल्वर Aston Martin का निशान और एक खास Formula 1 (F1) थीम वाला यूजर इंटरफेस है।

Realme GT 8 Pro फीचर्स Realme GT 8 Pro Android 16 बेस्ड Realme UI 7.0 पर चलता है। इसमें 6.79-इंच QHD+ BOE Q10 Flex AMOLED स्क्रीन मिलती है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट, HDR सपोर्ट और 2,000 निट्स पीक ब्राइटनेस है। इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप, 16GB तक LPDDR5X RAM और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है, जिसे Adreno 840 GPU और 7,000 sq mm वेपर चेंबर कूलिंग सपोर्ट करती है। फोन में 7,000mAh बैटरी है, जो 120W SuperVOOC चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन IP66, IP68 और IP69 रेटेड है।