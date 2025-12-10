Realme P4x 5G और Realme Watch 5 की सेल भारत में शुरू, 15,999 की शुरुआती पर मिल रहा फोन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme P4x 5G और Realme Watch 5 को कुछ दिनों पहले भारत में लॉन्च किया गया था। अब आज यानी 10 दिसंबर से दोनों प्रोडक्ट की सेल शुरू कर दी गई है। Realme P4x 5G को MediaTek Dimensity चिपसेट और 7000mAh की बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं, Watch 5 में AMOLED डिस्प्ले और 16 दिन तक की बैटरी जैसे फीचर्स मौजूद हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कीमत और ऑफर्स Realme P4x 5G तीन वेरिएंट में आता है: 6GB + 128GB की कीमत 15,999 रुपये, 8GB + 128GB की कीमत 17,499 रुपये, और 8GB + 256GB की कीमत 19,499 रुपये है। इसमें लॉन्च डे ऑफर शामिल हैं, जिसमें 1,000 रुपये का कूपन और 1,500 रुपये का बैंक ऑफर दिया जा रहा है।

P4x 5G मैट सिल्वर, लेक ग्रीन और एलिगेंट पिंक कलर में उपलब्ध है। Realme Watch 5 की कीमत 4,499 रुपये है। हालांकि, लॉन्च ऑफर के तहत डिस्काउंट के बाद ये 3,999 रुपये में मिल रहा है। ये डिवाइस टाइटेनियम ब्लैक, टाइटेनियम सिल्वर, मिंट ब्लू और वाइब्रेंट ऑरेंज कलर ऑप्शन मौजूद है। सेल आज यानी 10 दिसंबर से शुरू हो रही है। बायर्स इन डिवाइस को Realme की वेबसाइट, Flipkart और ऑफलाइन रिटेल चैनलों के जरिए खरीद सकते हैं।

Realme P4x 5G के फीचर्स Realme P4x 5G में 6.72 इंच का फ्लैट LCD डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 1080 x 2400 पिक्सल है और ये 144Hz रिफ्रेश रेट, 1000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस, 391 ppi, 8-बिट कलर्स और 240Hz टच सैंपलिंग रेट ऑफर करता है। इसमें MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर है, जिसे LPDDR4x RAM और UFS 3.1 स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है।

इस हैंडसेट में 7000mAh की बैटरी है जो 45W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 10W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। Realme P4x 5G में 50MP f/1.8 प्राइमरी सेंसर के साथ 2MP f/2.4 मोनोक्रोम सेंसर है। सेल्फी के लिए फ्रंट में 8MP f/2.0 सेंसर है।

ये स्मार्टफोन Android 15-बेस्ड Realme UI 6.0 पर चलता है। एक्स्ट्रा फीचर्स में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और डुअल स्टीरियो स्पीकर शामिल हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शन में Wi-Fi 6, 5G, GPS, USB-C पोर्ट, IR ब्लास्टर और ब्लूटूथ v5.4 शामिल हैं। Realme P4x 5G IP64 रेटेड भी है।

Realme Watch 5 के फीचर्स स्मार्टवॉच में 1.97-इंच का AMOLED डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 390 × 450 है। ये 60Hz रिफ्रेश रेट, 600 nits ब्राइटनेस और 79% स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो के साथ आता है और ये सब 2D फ्लैट ग्लास कवर से सुरक्षित है। ये एल्युमिनियम-अलॉय फंक्शनल क्राउन, मेटैलिक यूनिबॉडी डिजाइन और हनीकॉम्ब स्पीकर ओपनिंग के साथ आता है, जिसे ज्यादा आराम के लिए 3D-वेव स्ट्रैप के साथ पेयर किया गया है।

इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्टेड है और ज्यादा सुविधा के लिए NFC इन-बिल्ट है। यूजर्स को 300 से ज्यादा कस्टमाइज़ेबल वॉच फेस का एक्सेस मिलेगा। साथ ही इंडिपेंडेंट GPS भी है जो सटीक आउटडोर ट्रैकिंग के लिए पांच GNSS सिस्टम को सपोर्ट करता है। फिटनेस के लिए, वॉच में गाइडेड वर्कआउट और स्ट्रेचिंग टूल्स के साथ 108 स्पोर्ट्स मोड हैं, जिन्हें रियलमी लिंक ऐप के जरिए सिंक किया जा सकता है।