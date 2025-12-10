Language
    Facebook में बड़ा बदलाव, लेआउट्स से लेकर सर्च रिजल्ट्स तक जानें क्या-क्या बदला

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:02 PM (IST)

    फेसबुक में कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिनमें लेआउट अपडेट और सर्च रिजल्ट्स में परिवर्तन शामिल हैं। कंपनी ने यूजर इंटरफेस को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए य ...और पढ़ें

    Facebook में बड़ा बदलाव, लेआउट्स से लेकर सर्च रिजल्ट्स तक जानें क्या-क्या बदला 


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ वक्त में मेटा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे WhatsApp और Instagram में कई बड़े बदलाव किए हैं। इसी बीच अब कंपनी ने Facebook में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने प्लेटफॉर्म के लेआउट्स से लेकर नेविगेशन को और भी ज्यादा आसान बना दिया है। जी हां, ऐप में अब कंटेंट विज़िबिलिटी को बेहतर बनाने और प्लेटफॉर्म पर इंटरैक्शन को बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने कई बदलाव किए हैं। इन बदलावों में फीड प्रेजेंटेशन, सर्च रिजल्ट, प्रोफाइल अपडेट, कंटेंट क्रिएशन और कमेंट मैनेजमेंट जैसी कई चीजें जोड़ी गई हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    स्मार्ट फीड और नेविगेशन

    कंपनी ने Facebook में सबसे बड़ा बदलाव इसकी फीड में किया है जहां अब एक स्टैंडर्ड ग्रिड में बहुत सी तस्वीरें एक साथ दिखाई देती हैं। यूजर डबल-टैप करके फोटो लाइक कर सकते हैं और क्लिक करने पर कंटेंट को फ़ुल स्क्रीन में व्यू कर सकते हैं। इसके साथ ही रील्स, फ्रेंड्स, मार्केटप्लेस और प्रोफाइल जैसे अक्सर यूज किए जाने वाले फीचर टैब बार पर खास तौर पर दिखाई दिखेंगे। मेनू डिजाइन और टैब नोटिफिकेशन को भी अपडेट किया गया है।

    इतना ही नहीं सर्च रिजल्ट अब एक इमर्सिव ग्रिड लेआउट में शो हो रहा है, जिसमें कई तरह का कंटेंट दिख रहा है। इसके साथ ही फेसबुक सर्च पोज़िशन को खोए बिना तस्वीरें और वीडियो रिजल्ट देखने के लिए भी एक फुल-स्क्रीन व्यूअर की भी टेस्टिंग कर रहा है।

    कंटेंट क्रिएशन भी आसान

    न सिर्फ फीड बल्कि स्टोरी और फीड पोस्ट क्रिएशन को भी कंपनी ने फिर से डिजाइन किया है। म्यूजिक ऐड करने से लेकर दोस्तों को टैग करने जैसे अक्सर यूज किए जाने वाले टूल्स अब आप ज्यादा आसानी से एक्सेस कर पाएंगे।

    इसके अलावा, रंगीन टेक्स्ट बैकग्राउंड जैसे एडवांस टूल अभी भी उपलब्ध हैं। ऑडियंस और क्रॉस-पोस्टिंग सेटिंग्स क्लियर दिखाई देगी। फीड से लेकर ग्रुप्स और रील्स में कमेंटिंग सिस्टम को भी अपडेट किया गया है।

