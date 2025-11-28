Insta क्रिएटर्स अब Reels को इन भाषाओं में भी कर सकेंगे ट्रांसलेट, Edits ऐप में नए इंडियन फॉन्ट्स भी आए

टेक्नोलॉजीडेस्क, नई दिल्ली। Meta प्लेटफॉर्म्सInstagram, Facebook और Edits ऐप के लिए नई इंडियन लैंग्वेज का सपोर्टरोल आउट कर रहा है। ये घोषणा शुक्रवार को मुंबई में हुए House of Instagram इवेंट में की गई। मेनलो-पार्क-बेस्ड कंपनी के मुताबिक, ये अपडेटक्रिएटर्स की रीच बढ़ाने और नए ऑडियंस से इंटरैक्ट करने में मदद करेगी। नए अनाउंसमेंट्स में Meta AI ट्रांसलेशन्स को बंगाली, मराठी, तेलुगु और दूसरी भाषाओं तक बढ़ाना शामिल है।

इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नए फीचर्स Meta के प्रेस नोट के मुताबिक, क्रिएटर्स जल्द ही अपने Reels को पांच नई भारतीय भाषाओं- बंगाली, कन्नड़, मराठी, तमिल, और तेलुगु में ट्रांसलेट कर सकेंगे। इसके लिए Instagram की डब और लिप-सिंक कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल होगा। ये सपोर्टFacebook और Instagram दोनों पर रोल आउट किया जा रहा है।

Meta का कहना है कि इसका डबिंगटूलMeta AI का इस्तेमाल करता है, जिससे Reels ट्रांसलेटेड भाषाओं में फ्लुएंट दिखती और सुनाई देती हैं। कंपनी का दावा है कि ये क्रिएटर की आवाज का टोन और स्टाइल बनाए रखता है ताकि कंटेंटऑथेंटिक लगे। वहीं, लिप-सिंक फीचर स्पीकर के माउथमूवमेंट के हिसाब से ट्रांसलेटेडऑडियो को सिंक करता है, जिससे ऐसा लगता है कि वे सच में वही भाषा बोल रहे हैं।इस रोलआउट से पहले डबिंगफीचर का सपोर्ट अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश और पुर्तगालीभाषाओं के जारी किया गया था।

इसके अलावा, Instagram केEdits ऐप भी नएइंडियन फॉन्ट्स मिल रहे हैं। येऐपऑन-द-गोवीडियोएडिटिंगसॉल्यूशन के रूप में ऑफर किया जाता है। इसमें हाई-क्वालिटीवीडियोकैप्चर, कीफ्रेमिंग, ऑटोमैटिककैप्शन्स और रेजोल्यूशन, फ्रेमरेट और डायनामिक रेंज जैसी कैमरा सेटिंग्स का सपोर्ट मिलता है।

इस एक्सपांशन के बाद, क्रिएटर्स अब असमिया, बंगाली, हिंदी और मराठी भाषाओं में देवनागरी और बंगाली-असमियास्क्रिप्ट के साथ अपने टेक्स्ट और कैप्शन को स्टाइल कर सकते हैं।। कंपनी ने बताया कि येअपडेट आने वाले दिनों में Android पर रोल आउट किया जाएगा।