    नए Realme Narzo फोन्स भारत में जल्द होंगे लॉन्च, Amazon पर आया टीजर

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    Narzo स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में नए स्मार्टफोन्स दस्तक देने वाले हैं। इसके लिए Realme ने अमेजन पर नए टीजर्स जारी किए हैं। अलग-अलग इलस्ट्रेशन में अलग-अ ...और पढ़ें

    Realme ने Amazon पर नए Narzo फोन्स के लिए टीजर जारी किया है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme ने Amazon India पर विज़ुअल्स की एक सीरीज के जरिए अपने Narzo स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में नए एडिशन को टीज करना शुरू कर दिया है, जो इस बात का संकेत है कि एक से ज्यादा स्मार्टफोन आने वाले हैं। इलस्ट्रेशन में दो अलग-अलग कैमरा डिजाइन दिखते हैं, जो सिंगल-डिवाइस के बजाय डुअल लॉन्च का संकेत देते हैं। टीजर में परफॉर्मेंस और चार्जिंग थीम पर भी जोर दिया गया है, जिससे बैटरी और स्पीड अपग्रेड पर फोकस का सजेशन मिलता है। आपको बता दें कि Realme Narzo 80 Lite 5G को भारत में जून में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद जुलाई में हैंडसेट का 4G वेरिएंट आया था।

    Realme ने भारत में अपकमिंग Narzo फोन्स के लिए कॉमिक-स्टाइल टीजर जारी किए

    Realme ने Amazon माइक्रोसाइट पर नए कॉमिक-स्टाइल टीजर जारी किए हैं, जो बताते हैं कि दो आने वाले Narzo स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। आर्टवर्क में दो अलग-अलग कैमरा लेआउट दिख रहे हैं, जिससे पता चलता है कि कंपनी सीरीज के लिए डुअल-डिवाइस अनाउंसमेंट की तैयारी कर रही है।

    एक फोन में तीन कैमरों और दो एडिशनल सेंसर वाला एक रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल है। दूसरे हैंडसेट में एक स्क्वरकल-शेप का कैमरा आइलैंड दिख रहा है, जिसमें तीन कैमरे एक ट्रायंगल में लगे हैं और एक अलग फ्लैश है। दोनों डिजाइन रियलमी के हाल के स्टाइलिंग ट्रेंड्स को फॉलो करते दिखते हैं, इनमें फ्लैट फ्रेम और राउंड कॉर्नर हो सकते हैं।

    टीजर में बार-बार 'सुपरचार्ज्ड' और 'पावर मैक्स्ड' जैसे थीम को हाइलाइट किया गया है। इन फ्रेज से पता चलता है कि अपकमिंग मॉडल्स में बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग हो सकती है। रियलमी ने ये भी कन्फर्म किया है कि फोन Amazon स्पेशल होंगे, जिससे पता चलता है कि फोन Amazon के जरिए खरीदने के लिए अवेलेबल होंगे।

    प्रोमो एक नोट के साथ खत्म होता है कि 'चैप्टर 2 7 दिसंबर को आएगा,' ये दिखाता है कि रियलमी उस दिन और डिटेल्स बताएगा। चैप्टर-वाइज फॉर्मेट कंपनी की प्रोडक्ट लॉन्च के लिए पिछली टीजर स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। अपकमिंग हैंडसेट Realme Narzo 90 series के मॉडल हो सकते हैं।

    नए Narzo डिवाइस रियलमी के भारत में Realme P4x 5G स्मार्टफोन और Realme Watch 5 को पेश करने के कुछ समय बाद आए हैं। ब्रांड के प्रोडक्ट्स के लगातार रोलआउट से पता चलता है कि वह साल के आखिर से पहले अपने लाइनअप को और बढ़ा सकता है।

