Realme Narzo 90 सीरीज के इन अपकमिंग फोन्स की कीमत आई सामने, 7,000mAh की बैटरी से होंगे लैस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme Narzo 90 5G और Narzo 90x 5G अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होंगे और दोनों स्मार्टफोन की कीमतें ऑनलाइन सामने आ गई हैं। फिलहाल Narzo 90 सीरीज के मेजर स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और डिजाइन डिटेल्स टीज किए गए हैं। लेकिन, भारत में इनकी कीमत अभी कन्फर्म नहीं हुई है। दोनों हैंडसेट देश में 7,000mAh की टाइटन बैटरी के साथ 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च किए जाएंगे। Realme Narzo 90 लाइनअप में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा भी होगा। टेक फर्म ने कलर ऑप्शन का खुलासा करने के लिए Amazon माइक्रोसाइट को अपडेट भी किया है।

Realme Narzo 90 सीरीज की भारत में संभावित कीमत और कलर ऑप्शन टेक ब्लॉगर पारस गुगलानी (@passionategeekz) ने X पर, दो अपकमिंग Realme Narzo सीरीज फोन की भारत में कीमत शेयर की है। Realme Narzo 90 5G की कीमत देश में 17,999 रुपये हो सकती है। वहीं, Narzo 90x 5G की कीमत 14,999 रुपये रखी जा सकती है। इन कीमतों में शुरुआती बैंक ऑफर और डिस्काउंट भी शामिल हैं। इसलिए, दोनों हैंडसेट की MRP ज्यादा हो सकती है। फिलहाल इस जानकारी पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि टेक कंपनी ने अभी तक कीमत का खुलासा नहीं किया है।

वैसे टिप्स्टर द्वारा बताई गई कीमतें अगर सच निकलती हैं तो Realme Narzo 90x 5G की कीमत अपने पिछले मॉडल Narzo 80x 5G से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, जिसे अप्रैल में भारत में 6GB + 128GB वैरिएंट के लिए 13,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। वहीं, इसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज ऑप्शन की कीमत 14,999 रुपये रखी गई थी। दूसरी ओर, स्टैंडर्ड Narzo 90 5G की कीमत Narzo 80 Pro 5G से थोड़ी कम हो सकती है, जिसके 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत लॉन्च के समय 19,999 रुपये थी।

इसके अलावा, चीनी टेक कंपनी ने Amazon पर Realme Narzo 90 सीरीज के लिए डेडिकेटेड माइक्रोसाइट को अपडेट किया है जिससे दोनों फोन के कलर ऑप्शन का पता चला है। वनीला Narzo 90 5G को विक्ट्री गोल्ड और कार्बन ब्लैक कलर में पेश किए जाने की पुष्टि हुई है। जबकि, Narzo 90x 5G ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और Realme India ऑनलाइन स्टोर के जरिए नाइट्रो ब्लू और फ्लैश ब्लू शेड में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। स्टैंडर्ड मॉडल का वजन लगभग 181g बताया गया है, जबकि ये 7.79mm थिक होगा।