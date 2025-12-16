Realme के दो 7,000mAh 'टाइटन बैटरी' वाले 5G फोन आज होंगे लॉन्च, देखें कीमत और फीचर्स  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme आज भारत में अपने दो नए डिवाइस लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Realme Narzo 90 5G और Realme Narzo 90x 5G के नाम से पेश करने वाली है। कंपनी ये डिवाइस Realme Narzo 90 Series 5G के तहत पेश करने जा रही है, जिसमें दोनों मॉडल अलग-अलग डिजाइन के साथ एंट्री लेंगे। कंपनी ने दोनों डिवाइस के लॉन्च से पहले ही आने वाले फोन के बारे में कई डिटेल्स का खुलासा कर दिया है। सीरीज के दोनों फोन्स 7,000mAh की टाइटन बैटरी से लैस होंगे जिसके साथ 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। चलिए पहले डिवाइस की लॉन्च डिटेल्स जानते हैं...

Realme Narzo 90 5G, Realme Narzo 90x 5G लॉन्च डिटेल्स Realme इन दोनों डिवाइस को आज भारत में दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। हालांकि अभी तक कंपनी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि डिवाइस को किसी खास लॉन्च इवेंट के जरिए लॉन्च किया जाएगा या ये एक सॉफ्ट लॉन्च होने वाला है।

Realme Narzo 90 5G और Realme Narzo 90x 5G की संभावित कीमत रिपोर्ट्स के अनुसार Realme Narzo 90 5G की कीमत लगभग 18 हजार रुपये तक हो सकती है। जबकि Narzo 90x 5G की कीमत 15 हजार रुपये तक हो सकती है। हालांकि, ये कीमत कथित तौर पर शुरुआती ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट के बाद हो सकती हैं। दोनों डिवाइस की MRP ज्यादा हो सकती है। लॉन्च के बाद आप दोनों डिवाइस को Amazon और Realme इंडिया स्टोर से खरीद सकेंगे। ई-कॉमर्स दिग्गज ने हैंडसेट के लॉन्च के लिए एक माइक्रोसाइट भी पहले ही लाइव कर दी है।

Realme Narzo 90 5G और Realme Narzo 90x 5G फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Realme के इन दोनों डिवाइस में सेल्फी कैमरे के लिए होल-पंच कटआउट वाला डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। डिस्प्ले 4,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर कर सकती है। साथ ही डिवाइस 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ सकते हैं। कंपनी का कहना है कि दोनों हैंडसेट में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है। Realme के इन डिवाइस में AI Edit Genie, AI Editor, AI Eraser, और AI Ultra Clarity जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स भी देखने को मिलने वाले हैं।