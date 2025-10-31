Realme GT 8 Pro जल्द भारत में होगा लॉन्च, मिलेगा अल्ट्रा हैप्टिक्स मोटर और 2K डिस्प्ले
रियलमी नवंबर में भारत में अपना फ्लैगशिप Realme GT 8 Pro लॉन्च करने जा रहा है। लॉन्च से पहले कंपनी ने इसके कई फीचर्स टीज कर दिए हैं। फोन में 2K डिस्प्ले और 7,000 nits तक पीक ब्राइटनेस मिलने की पुष्टि की गई है। ये Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट वाला पहला Realme फोन होगा।
Realme GT 8 Pro के स्पेसिफिकेशन्स
X (पहले Twitter) पर पोस्ट में Realme GT 8 Pro के कई स्पेसिफिकेशन्स टीज किए गए। इसमें 2K डिस्प्ले और 7,000 nits पीक ब्राइटनेस देने की पुष्टि की गई है। चीन में इसका वेरिएंट 6.79-इंच QHD+ (1,440x3,136 pixels) फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट और 508ppi पिक्सल डेंसिटी मिलती है।
कंपनी ने Realme GT 8 Pro के टीजर में अल्ट्रा हैप्टिक्स मोटर और सिमिट्रिकल स्पीकर दिए जाने की भी जानकारी दी है। ये मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को बेहतर करेगा और असली स्टीरियो साउंड और वाइड और बैलेंस्ड साउंडस्टेज देगा।
Realme GT 8 Pro को लेकर कंफर्म किया गया है कि ये Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस होगा। कंपनी ने पहले बताया था कि प्रोसेसर के साथ HyperVision+ AI Chip भी होगी। फोन Ricoh GR-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जो Ricoh GR कैमरा जैसा फोटोग्राफी फील देगा। स्मार्टफोन में 7,000mAh बैटरी होगी, जो 120W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक Realme GT 8 Pro भारत में 20 नवंबर को लॉन्च हो सकता है। Flipkart पर इसकी माइक्रोसाइट लाइव है, जो बताती है कि ये वहीं और Realme स्टोर पर मिलेगा। हालांकि, कीमत अभी सामने नहीं आई है।
चीन में, Realme GT 8 Pro का बेस वेरिएंट 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाला मॉडल CNY 3,999 (लगभग 50,000 रुपये) में मिलता है। वहीं, टॉप मॉडल 16GB RAM + 1TB स्टोरेज CNY 5,199 (लगभग 64,000 रुपये) में उपलब्ध है।
