Realme GT 8 Pro का कैमरा डिजाइन बदल पाएंगे यूजर्स, भारत में इस दिन हो रहा है लॉन्च

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme भारत में अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Realme GT 8 Pro को 20 नवंबर को लॉन्च करेगा। रियलमी का यह फोन पिछले महीने चीन में लॉन्च हुए Realme GT 8 सीरीज का है। कंपनी करीब एक महीने बाद इसे भारत में लॉन्च कर रही है। Realme GT 8 Pro स्मार्टफोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ भारत में लॉन्च होने वाला दूसरा फोन होगा। इससे पहले 13 नवंबर को OnePlus 15 इंडियन मार्केट में एंट्री करेगा।

Realme GT 8 Pro स्मार्टफोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जो एआई और दमदार फीचर्स के साथ आएगा। GT 8 Pro में कंपनी LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ डिस्प्ले और इमेज प्रोसेसिंग के लिए Hyper Vision+ AI चिप ऑफर कर रही है।

What kind of magic happens when the switchable camera bump of realme GT 8 Pro meets different daily outfits? pic.twitter.com/GyqgRbiREx — realme Global (@realmeglobal) November 7, 2025

Realme GT 8 Pro में क्या होगा खास?

Realme GT 8 Pro में 2K डिस्प्ले मिलेगा, जिसकी पीक ब्राइटनेस 7,000 निट्स और रिफ्रेश रेट 144Hz है। इस फोन में OnePlus 15 और OPPO Find X9 सीरीज जैसे टॉप नॉच डिस्प्ले ऑफर की जा रही है। हीट मैनेजमेंट के लिए GT 8 Pro में 7,000 sq mm वैपर चैंबर दिया गया है। दूसरे एंड्रॉयड फ्लैगशिप की तरह GT 8 Pro में भी कंपनी बड़ी बैटरी ऑफर कर रही है। इस फोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी, जो 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी।

Realme GT 8 Pro को सबसे अलग इसका स्विचेबल कैमरा बंप डिजाइन बनाता है। यूजर्स कैमरा बंप को अपनी पसंद के मुताबिक अलग-अलग शेप, स्टाइल या थीम के हिसाब से बदल पाएंगे। रियलमी GT 8 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। यह फोन दो कलर ऑप्शन Diary White और Urban Blue कलर में पेश किया गया है। रियलमी के इस फोन को पानी और धूल से बचाव के लिए IP69 रेटिंग दी गई है। इसके साथ ही फोन में मेटल फ्रेम दिया गया है। इसका 2.5D कर्व एज डिजाइन बेहतर ग्रिप ऑफर करता है।