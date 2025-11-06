Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Realme GT 8 Pro की इस दिन होगी धमाकेदार एंट्री, 7,000mAh बैटरी समेत मिलेगा सबसे पावरफुल प्रोसेसर

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:30 PM (IST)

    Realme भारत में Realme GT 8 Pro लॉन्च करने की तैयारी में है, जो नवंबर के तीसरे हफ्ते में होगा। इस डिवाइस में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट और हाइपर विजन+ AI चिप होगी। इसमें 7,000mAh की बैटरी, 120W फास्ट चार्जिंग, Android 16-आधारित Realme UI 7.0, और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी शामिल हैं। फोन में 7,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और IP69 रेटिंग भी होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    Realme GT 8 Pro की इस दिन होगी धमाकेदार एंट्री, 7,000mAh बैटरी समेत मिलेगा सबसे पावरफुल प्रोसेसर 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme जल्द ही भारत में अपना एक और नया फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Realme GT 8 Pro के नाम से भारत में लॉन्च करने जा रही है। ये डिवाइस नवंबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्च होने वाला है। बता दें कि ये डिवाइस 21 अक्टूबर को चीन में पहले ही लॉन्च हो चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चीनी स्मार्टफोन मेकर ने फोन की डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है जहां से इसकी लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है। साथ ही यह भी कन्फर्म हो गया है कि हैंडसेट चीनी वेरिएंट जैसा ही होगा। यानी डिवाइस में फ्लैगशिप 3nm ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट मिल सकता है जो हाइपर विजन+ AI चिप के साथ पेश किया जाएगा। चलिए जानें फोन में और क्या क्या होगा खास...

    Realme GT 8 Pro की लॉन्च डेट

    Realme ने कन्फर्म कर दिया है कि Realme GT 8 Pro भारत में इस महीने 20 नवंबर को दोपहर 12 बजे IST पर लॉन्च होगा। डिवाइस की अभी से एक अलग माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। फोन पहले ही चीन में लॉन्च हो चुका है जिससे हमने इसके काफी सारे फीचर्स का अंदाजा पहले ही मिल जाता है। Realme भी काफी वक्त से Realme GT 8 Pro के भारतीय वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बता रहा है।

    Realme GT 8 Pro के खास फीचर्स

    Realme GT 8 Pro में क्वालकॉम का सबसे पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिलेगा जिसके साथ LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज मिलेगी। साथ ही डिवाइस में हाइपर विजन+ AI चिप देखने को मिल सकती है। फोन में 7,000mAh की बैटरी और 120W अल्ट्रा चार्ज वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। Realme के इस डिवाइस में Android 16-बेस्ड लेटेस्ट Realme UI 7.0 भी देखने को मिलेगा।

    फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए फोन में स्वैपेबल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल सकता है। साथ ही रिको GR इमेजिंग के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने वाला है। इसके अलावा फोन में 7,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल सकती है। फोन में 144Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट और 2K रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलेगा। डिवाइस डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP69 रेटिंग ऑफर करेगा।

    यह भी पढ़ें- Realme का 6000mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, 45W फास्ट चार्जिंग और 50MP कैमरा भी