Realme GT 8 Pro की इस दिन होगी धमाकेदार एंट्री, 7,000mAh बैटरी समेत मिलेगा सबसे पावरफुल प्रोसेसर 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme जल्द ही भारत में अपना एक और नया फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे कंपनी Realme GT 8 Pro के नाम से भारत में लॉन्च करने जा रही है। ये डिवाइस नवंबर के तीसरे हफ्ते में लॉन्च होने वाला है। बता दें कि ये डिवाइस 21 अक्टूबर को चीन में पहले ही लॉन्च हो चुका है।

चीनी स्मार्टफोन मेकर ने फोन की डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है जहां से इसकी लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है। साथ ही यह भी कन्फर्म हो गया है कि हैंडसेट चीनी वेरिएंट जैसा ही होगा। यानी डिवाइस में फ्लैगशिप 3nm ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट मिल सकता है जो हाइपर विजन+ AI चिप के साथ पेश किया जाएगा। चलिए जानें फोन में और क्या क्या होगा खास...

Realme GT 8 Pro की लॉन्च डेट Realme ने कन्फर्म कर दिया है कि Realme GT 8 Pro भारत में इस महीने 20 नवंबर को दोपहर 12 बजे IST पर लॉन्च होगा। डिवाइस की अभी से एक अलग माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। फोन पहले ही चीन में लॉन्च हो चुका है जिससे हमने इसके काफी सारे फीचर्स का अंदाजा पहले ही मिल जाता है। Realme भी काफी वक्त से Realme GT 8 Pro के भारतीय वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बता रहा है।

Realme GT 8 Pro के खास फीचर्स Realme GT 8 Pro में क्वालकॉम का सबसे पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट देखने को मिलेगा जिसके साथ LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज मिलेगी। साथ ही डिवाइस में हाइपर विजन+ AI चिप देखने को मिल सकती है। फोन में 7,000mAh की बैटरी और 120W अल्ट्रा चार्ज वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। Realme के इस डिवाइस में Android 16-बेस्ड लेटेस्ट Realme UI 7.0 भी देखने को मिलेगा।