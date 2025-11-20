Realme GT 8 Pro लॉन्च: लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, 7000mAh बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme ने गुरुवार को भारत में अपना एक और नया फोन लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने Realme GT 8 Pro के नाम से पेश किया है। इसके साथ ही कंपनी ने Realme GT 8 Pro Dream Edition भी पेश किया है। खास बात यह है कि इस फ्लैगशिप Realme फोन में रिको-ट्यून्ड कैमरे देखने को मिल रहे हैं।

साथ ही इस फोन में लेटेस्ट 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट भी मिल रहा है, जिससे यह OnePlus 15 के बाद इस चिपसेट से लैस आने वाला दूसरा डिवाइस बन गया है। आप इस फोन को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कंपनी की वेबसाइट से खरीद पाएंगे। चलिए पहले डिवाइस की कीमत जानते हैं...

Realme GT 8 Pro, Realme GT 8 Pro Dream Edition की कीमत कीमत की बात करें तो Realme GT 8 Pro के बेस वेरिएंट की कीमत 72,999 रुपये से शुरू होती है जिसमें आपको 12GB RAM और 256GB बिल्ट-इन स्टोरेज मिलती है। जबकि टॉप वेरिएंट 78,999 रुपये में आता है, जिसमें आपको 16GB RAM और 512GB स्टोरेज मिलती है।

वहीं, Realme GT 8 Pro के Dream Edition फोन की कीमत 79,999 रुपये है जिसमें आपको 16GB RAM + 512GB स्टोरेज मिलती है। Realme GT 8 Pro को आप फ्लिपकार्ट और Realme India की वेबसाइट से खरीद पाएंगे। डिवाइस दो कलर Diary White और Urban Blue कलर में आता है।

Realme GT 8 Pro के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो Realme के इस डिवाइस में आपको 6.79-इंच QHD+ BOE Q10 फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले मिलता है। साथ ही डिवाइस में 144Hz तक का रिफ्रेश रेट, 360Hz तक का टच सैंपलिंग रेट, HDR सपोर्ट, 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट और हाई ब्राइटनेस मोड में 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिवाइस में लेटेस्ट Android 16 पर बेस्ड Realme UI 7.0 है।

नया वाला स्नैपड्रैगन प्रोसेसर डिवाइस में क्वालकॉम का लेटेस्ट 3nm ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट दिया गया है। साथ ही फोन में 16GB तक LPDDR5X रैम और 512GB तक UFS 4.1 इंटरनल स्टोरेज मिलती है। डिवाइस में आपको 4.60GHz तक की पीक क्लॉक स्पीड मिलने वाली है।