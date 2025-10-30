Realme GT 8 Pro भारत में अगले महीने होगा लॉन्च, मिलेगा ये पावरफुल प्रोसेसर

Language
    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:30 PM (IST)

    Realme इंडिया में अपना नया फ्लैगशिप फोन Realme GT 8 Pro नवंबर में लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इस बात को अनाउंस कर दिया है। फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप और HyperVision AI चिप मिलेगी। ये फोन पहले ही चीन में लॉन्च हो चुका है। इंडिया में ये Flipkart और Realme की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। 

    Realme GT 8 Pro नवंबर में इंडिया में लॉन्च होगा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme GT 8 Pro इंडिया में नवंबर में लॉन्च होगा, ये कंपनी ने गुरुवार को अनाउंस किया। अपने चाइनीज मॉडल की तरह, Realme GT 8 सीरीज वाला ये हैंडसेट Qualcomm के Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप के साथ आएगा, जिसके साथ HyperVision AI चिप भी होगी। इसके अलावा, Realme के इस फ्लैगशिप फोन के लिए दो डेडिकेटेड माइक्रोसाइट्स दिखाती हैं कि ये इंडिया में Realme India वेबसाइट और एक पॉपुलर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अवेलेबल होगा। कंपनी ने अभी तक वनीला Realme GT 8 की इंडिया में अवेलेबिलिटी कनफर्म नहीं की है।

    Realme GT 8 Pro इंडिया लॉन्च टाइमलाइन

    X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट में, चाइनीज स्मार्टफोन मेकर ने अनाउंस किया कि वो अपना फ्लैगशिप Realme GT 8 Pro इंडिया में नवंबर में लॉन्च करेगी। जैसा ऊपर बताया गया, फोन के लिए दो डेडिकेटेड माइक्रोसाइट्स ने कन्फर्म किया है कि Realme GT 8 Pro इंडिया में Flipkart और कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर अवेलेबल होगा।

    इसके अलावा, माइक्रोसाइट बताती है कि इंडिया वाला Realme GT 8 Pro भी उसी चिपसेट के साथ आएगा, जिसका नाम Snapdragon 8 Elite Gen 5 है, जैसे चाइनीज मॉडल में है। ये कन्फर्म है कि इसमें Ricoh GR-ट्यून्ड रियर कैमरा यूनिट होगी। इसके साथ ही इसमें HyperVision AI चिप भी होगी।

    चाइना-बेस्ड टेक फर्म ने पहले Realme GT 8 Pro को वनीला Realme GT 8 के साथ चीन में 21 अक्टूबर को लॉन्च किया था। इसका बेस ऑप्शन 12GB RAM + 256GB स्टोरेज CNY 3,999 (लगभग 50,000 रुपये) में आता है, जबकि टॉप वेरिएंट जिसमें 16GB RAM + 1TB स्टोरेज है, CNY 5,199 (लगभग 64,000 रुपये) में मिलता है। ये ब्लू, वाइट और ग्रीन कलर में आता है।

    चीन में, Realme GT 8 Pro में 6.79-inch QHD+ (1,440×3,136 pixels) AMOLED फ्लेक्सिबल डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 144Hz तक की रिफ्रेश रेट, 7,000 nits पीक ब्राइटनेस, 1.07 बिलियन कलर्स, 508ppi पिक्सल डेनसिटी और 3,200Hz टच सैंपलिंग रेट है। इसे Qualcomm के ऑक्टा कोर 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से पावर मिलता है, जिसमें 16GB तक LPDDR5X RAM और 1TB UFS 4.1 तक स्टोरेज मिलता है। इसमें 7,000mAh बैटरी है जो 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।

