    Realme GT 8 Pro में मिलेगा क्वालकॉम का अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर, 200MP कैमरा भी

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:15 PM (IST)

    Realme अक्टूबर में अपनी GT 8 सीरीज चीन में लॉन्च करने जा रहा है। इस सीरीज का टॉप मॉडल Realme GT 8 Pro होगा जिसमें नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट डेडिकेटेड R1 ग्राफिक्स चिप और डुअल सिमेट्रिकल स्पीकर्स मिलेंगे। फोन में 2K फ्लैट डिस्प्ले और 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी दिया जाएगा और इसमें 7000mAh बैटरी मिलने की भी चर्चा है।

    Hero Image
    Realme GT 8 Pro को लेकर डिटेल सामने आई है। Photo- Realme GT 7 Pro.

     टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme अपनी GT 8 series को अक्टूबर में चीन में लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने अपने फ्लैगशिप मॉडल Realme GT 8 Pro को लेकर जरूरी डिटेल शेयर कर दी है। फोन में क्वालकॉम का नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर होगा जो 25 सितंबर को स्नैपड्रैगन समिट में पेश हुआ है। साथ ही Realme GT 8 Pro को लेकर कंफर्म किया गया है कि ये डेडिकेटेड R1 ग्राफिक्स चिप और डुअल सिमेट्रिकल स्पीकर्स के साथ आएगा।

    Realme GT 8 Pro के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

    Realme ने चीनी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वीबो पर अपने अपकमिंग GT 8 Pro को लेकर कई डिटेल्स शेयर की हैं। कंपनी के मुताबिक, ये पहला स्मार्टफोन होगा जो Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आएगा। इसे कंपनी ने 'फ्लैगशिप परफॉर्मेंस' देने वाला बताया है, जो कि क्वालकॉम का अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है।

    ये चिप 64-bit आर्किटेक्चर और TSMC के 3nm (N3P) प्रोसेस पर बनी है। क्वालकॉम का दावा है कि ये पिछले जेनरेशन Snapdragon 8 Elite की तुलना में 23% ज्यादा परफॉर्मेंस और 20% ज्यादा एफिशिएंसी देती है। अभी का Realme GT 7 Pro भी Snapdragon 8 Elite चिप पर चलता है।

    एक अलग पोस्ट में कंपनी ने कन्फर्म किया कि GT 8 Pro में डेडिकेटेड R1 ग्राफिक्स चिप भी होगा, जिससे 'पावरफुल डुअल-कोर गेमिंग एक्सपीरियंस' मिलेगा। ये स्नैपड्रैगन चिपसेट को सपोर्ट करेगा और परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाएगा। स्मार्टफोन में डुअल सिमेट्रिकल स्पीकर्स भी होंगे, जिससे ट्रू स्टीरियो साउंड और बैलेंस्ड ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा।

    पहले से कन्फर्म है कि GT 8 Pro में 2K फ्लैट डिस्प्ले और 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा। अफवाहें ये भी कह रही हैं कि इसमें 7,000mAh बैटरी दी जा सकती है। कंपनी अगले महीने लॉन्च से पहले और डिटेल शेयर कर सकती है।

