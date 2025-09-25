Realme GT 8 Pro में मिलेगा क्वालकॉम का अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर, 200MP कैमरा भी

Realme अक्टूबर में अपनी GT 8 सीरीज चीन में लॉन्च करने जा रहा है। इस सीरीज का टॉप मॉडल Realme GT 8 Pro होगा जिसमें नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट डेडिकेटेड R1 ग्राफिक्स चिप और डुअल सिमेट्रिकल स्पीकर्स मिलेंगे। फोन में 2K फ्लैट डिस्प्ले और 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी दिया जाएगा और इसमें 7000mAh बैटरी मिलने की भी चर्चा है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme अपनी GT 8 series को अक्टूबर में चीन में लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने अपने फ्लैगशिप मॉडल Realme GT 8 Pro को लेकर जरूरी डिटेल शेयर कर दी है। फोन में क्वालकॉम का नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर होगा जो 25 सितंबर को स्नैपड्रैगन समिट में पेश हुआ है। साथ ही Realme GT 8 Pro को लेकर कंफर्म किया गया है कि ये डेडिकेटेड R1 ग्राफिक्स चिप और डुअल सिमेट्रिकल स्पीकर्स के साथ आएगा।

Realme GT 8 Pro के संभावित स्पेसिफिकेशन्स Realme ने चीनी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वीबो पर अपने अपकमिंग GT 8 Pro को लेकर कई डिटेल्स शेयर की हैं। कंपनी के मुताबिक, ये पहला स्मार्टफोन होगा जो Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आएगा। इसे कंपनी ने 'फ्लैगशिप परफॉर्मेंस' देने वाला बताया है, जो कि क्वालकॉम का अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है।

ये चिप 64-bit आर्किटेक्चर और TSMC के 3nm (N3P) प्रोसेस पर बनी है। क्वालकॉम का दावा है कि ये पिछले जेनरेशन Snapdragon 8 Elite की तुलना में 23% ज्यादा परफॉर्मेंस और 20% ज्यादा एफिशिएंसी देती है। अभी का Realme GT 7 Pro भी Snapdragon 8 Elite चिप पर चलता है।

Proud to be the first to bring the #Snapdragon 8 Elite Gen 5 to market. We're excited about what this platform unlocks for our next generation of flagship experiences. pic.twitter.com/k0uUbKsBAC — Lei Jun (@leijun) September 24, 2025 एक अलग पोस्ट में कंपनी ने कन्फर्म किया कि GT 8 Pro में डेडिकेटेड R1 ग्राफिक्स चिप भी होगा, जिससे 'पावरफुल डुअल-कोर गेमिंग एक्सपीरियंस' मिलेगा। ये स्नैपड्रैगन चिपसेट को सपोर्ट करेगा और परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाएगा। स्मार्टफोन में डुअल सिमेट्रिकल स्पीकर्स भी होंगे, जिससे ट्रू स्टीरियो साउंड और बैलेंस्ड ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा।