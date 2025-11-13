भारत में 20 नवंबर को लॉन्च होगा Realme का ये फोन, मिलेगा Ricoh GR कैमरा सिस्टम

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme GT 8 Pro भारत में 20 नवंबर को लॉन्च होने वाला है और कंपनी ने इसके लॉन्च से पहले ही कैमरा स्पेसिफिकेशन्स की पुष्टि कर दी है। फोन का फोकस फोटोग्राफी पर होगा, जिसमें तीन बड़े इमेजिंग अपग्रेड शामिल हैं- Ricoh GR कैमरा सिस्टम, सेगमेंट का पहला 200-मेगापिक्सल अल्ट्रा-क्लैरिटी टेलीफोटो लेंस और प्रोफेशनल-ग्रेड वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स। खास बात ये है कि Realme GT 8 Pro को अक्टूबर में चीन में पेश किया गया था, जिसमें 7,000mAh बैटरी, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और स्वैपेबल रियर कैमरा मॉड्यूल दिया गया था।

Realme GT 8 Pro कैमरा डिटेल्स कंपनी की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, Ricoh GR सिस्टम का सेंटर एक 50-मेगापिक्सल एंटी-ग्लेयर प्राइमरी कैमरा है, जिसे Ricoh ऑप्टिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार किया गया है। इसमें 7P लेंस और फाइव-लेयर एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग दी गई है, जो ग्लेयर और घोस्टिंग को कम करती है।

Realme GT 8 Pro में एक डेडिकेटेड Ricoh GR Mode दिया गया है, जिसमें 28mm और 40mm फोकल लेंथ्स मिलती हैं। इसमें पांच फिल्म-स्टाइल कलर प्रोफाइल्स शामिल हैं- Positive, Negative, High-Contrast B&W, Standard, और Monotone, साथ ही एक सिग्नेचर शटर साउंड भी है, जो फोटो क्लिक करते समय रियल कैमरा जैसा अनुभव देता है। यूजर्स इसमें कस्टम टोनिंग और Ricoh-स्टाइल वाटरमार्क भी अप्लाई कर सकते हैं।

Realme GT 8 Pro में 200-मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जिसमें 1/1.56-इंच सेंसर है। ये 3x ऑप्टिकल ज़ूम, 6x लॉसलेस जूम, और 12x हाइब्रिड ज़ूम सपोर्ट करता है। इसके अलावा, फोन में 50-मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है, जिसमें 116-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू और f/2.0 अपर्चर है।