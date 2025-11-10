Realme ने लॉन्च किया Aston Martin F1 लिमिटेड एडिशन 5G फोन, 7,000mAh बैटरी समेत कई शानदार फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme ने अपना एक और नया 5G फोन Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Edition चीन में लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसमें स्टैंडर्ड वाले Realme GT 8 Pro जैसे फीचर्स ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये डिजाइन के मामले में स्टैंडर्ड वाले मॉडल से काफी अलग है क्योंकि इसमें लिमिटेड-एडिशन मॉडल एस्टन मार्टिन ग्रीन फिनिश और पीछे की तरफ आइकॉनिक सिल्वर-विंग लोगो देखने को मिल रहा है।

इतना ही नहीं ये फोन एक खास कस्टम-डिजाइन बॉक्स में आता है जिसमें एस्टन मार्टिन-थीम वाला फोन केस और रेस कार के शेप का सिम इजेक्टर टूल जैसे कुछ खास एक्सक्लूसिव एक्सेसरीज भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस फोन में F1 के वॉलपेपर और कैमरा वॉटरमार्क देखने को मिलता है। साथ ही इस डिवाइस में भी लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 7,000 mAh की बैटरी मिलती है।

Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition की कितनी है कीमत? कीमत की बात करें तो Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Edition की कीमत चीन में 16GB RAM + 1TB स्टोरेज वेरिएंट के लिए CNY 5,499 यानी लगभग 68,000 रुपये तक जाती है। जबकि स्टैंडर्ड Realme GT 8 Pro की कीमत 16GB RAM + 1TB स्टोरेज मॉडल के की कीमत CNY 5,199 यानी लगभग 64,000 रुपये तक हो सकती है।

बता दें कि Realme GT 8 Pro का भारत में लॉन्च 20 नवंबर को होने जा रहा है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition भी स्टैंडर्ड मॉडल के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है।

Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो डिवाइस में UI 7.0 देखने को मिलती है और फोन में 6.79-इंच का QHD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही फोन में 144Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी मिलता है। फोन में सबसे पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट दिया गया है। फोन में 16GB रैम और 1TB तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है।