Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Realme ने लॉन्च किया Aston Martin F1 लिमिटेड एडिशन 5G फोन, 7,000mAh बैटरी समेत कई शानदार फीचर्स

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 12:50 PM (IST)

    Realme ने चीन में अपना नया 5G फोन Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Edition लॉन्च किया है। यह फोन स्टैंडर्ड मॉडल से अलग एस्टन मार्टिन ग्रीन फिनिश और आइकॉनिक सिल्वर-विंग लोगो के साथ आता है। इसमें खास कस्टम-डिजाइन बॉक्स, F1-थीम वाले एक्सेसरीज, लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 7,000 mAh की बैटरी मिलती है। इसकी कीमत 16GB RAM + 1TB स्टोरेज के लिए CNY 5,499 (लगभग 68,000 रुपये) है।   

    prefferd source google
    Hero Image

    Realme ने लॉन्च किया Aston Martin F1 लिमिटेड एडिशन 5G फोन, 7,000mAh बैटरी समेत कई शानदार फीचर्स

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme ने अपना एक और नया 5G फोन Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Edition चीन में लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसमें स्टैंडर्ड वाले Realme GT 8 Pro जैसे फीचर्स ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये डिजाइन के मामले में स्टैंडर्ड वाले मॉडल से काफी अलग है क्योंकि इसमें लिमिटेड-एडिशन मॉडल एस्टन मार्टिन ग्रीन फिनिश और पीछे की तरफ आइकॉनिक सिल्वर-विंग लोगो देखने को मिल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इतना ही नहीं ये फोन एक खास कस्टम-डिजाइन बॉक्स में आता है जिसमें एस्टन मार्टिन-थीम वाला फोन केस और रेस कार के शेप का सिम इजेक्टर टूल जैसे कुछ खास एक्सक्लूसिव एक्सेसरीज भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इस फोन में F1 के वॉलपेपर और कैमरा वॉटरमार्क देखने को मिलता है। साथ ही इस डिवाइस में भी लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 7,000 mAh की बैटरी मिलती है।

    Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition की कितनी है कीमत?

    कीमत की बात करें तो Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Edition की कीमत चीन में 16GB RAM + 1TB स्टोरेज वेरिएंट के लिए CNY 5,499 यानी लगभग 68,000 रुपये तक जाती है। जबकि स्टैंडर्ड Realme GT 8 Pro की कीमत 16GB RAM + 1TB स्टोरेज मॉडल के की कीमत CNY 5,199 यानी लगभग 64,000 रुपये तक हो सकती है।

    बता दें कि Realme GT 8 Pro का भारत में लॉन्च 20 नवंबर को होने जा रहा है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition भी स्टैंडर्ड मॉडल के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है।

    Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition के स्पेसिफिकेशन्स

    स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो डिवाइस में UI 7.0 देखने को मिलती है और फोन में 6.79-इंच का QHD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही फोन में 144Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी मिलता है। फोन में सबसे पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट दिया गया है। फोन में 16GB रैम और 1TB तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

    Aston Martin F1 लिमिटेड एडिशन फोन के कैमरा फीचर्स

    फोटोग्राफी के लिए इस डिवाइस में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। साथ ही फोन में 50-मेगापिक्सल का रिकोह GR एंटी-ग्लेयर प्राइमरी कैमरा, 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस और 200-मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। डिवाइस में सेल्फी के लिए सामने की तरफ 32-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा मिलता है।

    यह भी पढ़ें- Realme GT 8 Pro की इस दिन होगी धमाकेदार एंट्री, 7,000mAh बैटरी समेत मिलेगा सबसे पावरफुल प्रोसेसर