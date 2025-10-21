Language
    Realme का 7,000mAh बैटरी वाला फ्लैगशिप 5G फोन, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी

    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:00 PM (IST)

    Realme GT 8 और GT 8 Pro आज चीन में लॉन्च हो रहे हैं। GT 8 में 144Hz डिस्प्ले, 7,000mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट है। इसमें 50MP कैमरा और धूल-पानी से बचाव के लिए IP69+IP68+IP66 रेटिंग भी है। यह फोन हरे, नेवी और सफेद रंग में उपलब्ध होगा।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme के दो जबरदस्त फोन GT 8 और Realme GT 8 Pro आज चीन में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। लॉन्च से पहले कंपनी ने Weibo पर Realme GT 8 मॉडल के डिजाइन, कलर ऑप्शंस और और इसके कुछ खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है और इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो से पता चलता है कि डिवाइस में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 2K डिस्प्ले मिलने वाला है। इतना ही नहीं Realme GT 8 में 7,000mAh की बड़ी बैटरी भी मिलने वाली है। डिवाइस में लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट देखने को मिलेगा, जबकि प्रो मॉडल में क्वालकॉम का लेटेस्ट फ्लैगशिप चिप मिलने की उम्मीद है। चलिए जानें डिवाइस में और क्या होगा खास...

    Realme GT 8 के संभावित स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Realme GT 8 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट देखने को मिल सकता है, जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था। साथ ही इस डिवाइस में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 2K डिस्प्ले मिलने वाला है। फोन में गेमिंग के लिए एक R1 ग्राफिक्स चिप भी मिलेगी। डिवाइस को हरे, नेवी और सफेद कलर में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

    ऐसा लगता है कि इसमें Realme GT 8 Pro वाला ही गोलाकार कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, जो पूरी सीरीज में एक जैसा लुक देगा। टीजर इमेज से यह भी संकेत मिलता है कि रेगुलर GT 8 में इंटरचेंजेबल कैमरा मॉड्यूल भी हो सकते हैं। बता दें कि यह फीचर Realme GT 8 Pro मॉडल के लिए पहले ही कन्फर्म हो चुकी है।

    धूल और पानी से बचाव के लिए ट्रिपल रेटिंग

    इसके अलावा Realme GT 8 में Ricoh GR-ट्यून्ड इमेजिंग सिस्टम देखने को मिल सकता है जो Realme GT 8 Pro में पहली बार दिया गया है। इसके साथ ही डिवाइस में 3.5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिल सकता है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि Realme GT 8 में धूल और पानी से बचाव के लिए IP69+IP68+IP66 रेटिंग होगी।

