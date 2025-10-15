Realme GT 8 और Realme GT8 Pro इस दिन होंगे लॉन्च, मिलेगा जबरदस्त कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme GT 8 सीरीज 21 अक्टूबर को चीन में लॉन्च होगी, कंपनी ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। इस लाइनअप में Realme GT 8 और Realme GT 8 Pro शामिल होंगे और इन फोन्स में स्वैपेबल रियर कैमरा मॉड्यूल्स मिल सकते हैं। कंपनी ने हाल ही में ये भी बताया कि उसने अपने आने वाले स्मार्टफोन्स के कैमरों के लिए Ricoh के साथ साझेदारी की है। Ricoh GR इमेजिंग टेक्नोलॉजी से लैस होने वाले पहले Realme फोन Realme GT 8 Pro और Realme GT 8 होंगे। इसी बीच, कंपनी ने अपने आने वाले फोन्स के कुछ कैमरा फीचर्स भी शेयर किए हैं।

Realme GT 8 सीरीज लॉन्च डेट अगले हफ्ते तय Weibo पोस्ट में चीनी स्मार्टफोन कंपनी ने घोषणा की कि वह अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, Realme GT 8 Pro और Realme GT 8, को 21 अक्टूबर को लॉन्च करेगी। ये घोषणा उस समय आई है जब कंपनी ने बताया कि वह Ricoh Imaging के साथ लॉन्ग-टर्म कैमरा ट्यूनिंग कोलेबोरेशन शुरू कर रही है।

अब Realme ने Realme GT 8 Pro के कैमरा स्पेसिफिकेशन की कुछ डिटेल्स भी शेयर की हैं। फोन के कैमरा सेंसर 28mm और 40mm फोकल लेंथ के साथ आएंगे, जिससे यूजर्स विड्थ और डेप्थ वाले शॉट्स कैप्चर कर पाएंगे। इसमें इमर्सिव फ्रेमिंग मोड (चीनी से अनुवादित) भी दिया जाएगा, जो UI एलिमेंट्स को हटाकर फोटोग्राफी अनुभव को और बेहतर बनाएगा।

फोन में Quick Focus Mode भी होगा, जिससे यूजर्स पहले से फोकस डिस्टेंस सेट कर सकेंगे और जेस्चर से फोटोज क्लिक कर पाएंगे। इसके अलावा, Realme GT 8 Pro में हिडन फोकल लेंथ फीचर भी होगा, जिसके जरिए यूजर 28mm या 40mm फोकल लेंथ से फोटो खींचते समय इसे क्रमशः 35mm या 50mm में बदल सकेंगे।

पहले भी कंपनी ने पुष्टि की थी कि Realme GT 8 Pro फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस होगा। इसमें 2K 10-bit LTPO BOE फ्लैट OLED डिस्प्ले होगा, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। इसके अलावा, इसमें 200-मेगापिक्सल 1/1.56-इंच Samsung HP5 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलेगा। जैसा पहले बताया गया, यूजर्स इसमें तीन अलग-अलग कैमरा मॉड्यूल्स के बीच स्विच कर सकेंगे।

एक टिप्स्टर ने हाल ही में बताया कि Realme GT 8 Pro में 50-मेगापिक्सल 1/1.4-इंच Sony LYT-808 मेन सेंसर OIS के साथ मिलेगा, जिसे 50-मेगापिक्सल Samsung JN5 अल्ट्रा-वाइड लेंस के साथ पेयर किया जाएगा। इसमें 7,000mAh की बैटरी होगी, जो 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी।