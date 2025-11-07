भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है Realme का ये सस्ता फोन, 45W फास्ट चार्जिंग मिल सकता है

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme C85 5G, जिसे हाल ही में वियतनाम में कंपनी के नए बजट 5G डिवाइस के रूप में पेश किया गया था, जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। नई लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी भारत में अपनी C-सीरीज लाइनअप को बढ़ाने की तैयारी में है और इसका लॉन्च इसी महीने के अंत तक तय किया गया है। बताया जा रहा है कि Realme C85 5G, Realme 15x के लगभग समान होगा। उसी लीक में ये भी कहा गया है कि Redmi भी जल्द ही भारत में अपनी 15C लाइनअप और Note 15 Series लॉन्च करेगी।

Realme C85 5G इंडिया लॉन्च डिटेल टिप्स्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) के X (पहले Twitter) पोस्ट के मुताबिक, वियतनाम में पेश किया गया Realme C85 5G इस महीने के आखिर में भारत में लॉन्च होगा। ये स्मार्टफोन भारत में अक्टूबर में लॉन्च हुए Realme 15x 5G जैसा होगा, जिसकी शुरुआती कीमत ₹16,999 (6GB+128GB वेरिएंट) रखी गई थी।

मुख्य अंतर कैमरा और चार्जिंग स्पीड का है। Realme C85 5G में 8MP सेल्फी कैमरा और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ वियतनाम में लॉन्च किया गया था। जबकि, Realme 15x में 50MP फ्रंट कैमरा और 60W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि Realme C85 5G की कीमत भारत में Realme 15x से थोड़ी कम होगी।

Info from the source: ✨

Realme G85 is launching this month in India. It’s basically the Realme 15x but with a downgraded camera.



Redmi is also planning to launch the Redmi 15C at the end of this month or next month, and the Redmi Note 15 series in January. — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 6, 2025 Redmi 15C, Redmi Note 15 Series इंडिया लॉन्च टाइमलाइन उसी पोस्ट में कहा गया है कि Redmi 15C भी भारत में इसी महीने लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, ये साफ नहीं है कि कंपनी 4G या 5G वेरिएंट में से कौन-सा मॉडल पेश करेगी, क्योंकि दोनों ही ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध हैं। Redmi 15C 4G में MediaTek Helio G81-Ultra चिपसेट मिलता है, जबकि Redmi 15C 5G को MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस किया गया है।