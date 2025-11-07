Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है Realme का ये सस्ता फोन, 45W फास्ट चार्जिंग मिल सकता है

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:30 PM (IST)

    Realme जल्द ही भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Realme C85 5G लॉन्च कर सकता है। ये फोन हाल ही में वियतनाम में पेश किया गया था और अब इसे नवंबर के आखिर तक भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फोन Realme 15x 5G के लगभग समान होगा, लेकिन कीमत थोड़ी कम रखी जा सकती है। वहीं Redmi भी अपनी 15C और Note 15 Series लॉन्च करने की तैयारी में है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Realme C85 5G के इंडिया लॉन्च को लेकर डिटेल सामने आई है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme C85 5G, जिसे हाल ही में वियतनाम में कंपनी के नए बजट 5G डिवाइस के रूप में पेश किया गया था, जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। नई लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी भारत में अपनी C-सीरीज लाइनअप को बढ़ाने की तैयारी में है और इसका लॉन्च इसी महीने के अंत तक तय किया गया है। बताया जा रहा है कि Realme C85 5G, Realme 15x के लगभग समान होगा। उसी लीक में ये भी कहा गया है कि Redmi भी जल्द ही भारत में अपनी 15C लाइनअप और Note 15 Series लॉन्च करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Realme C85 5G इंडिया लॉन्च डिटेल

    टिप्स्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) के X (पहले Twitter) पोस्ट के मुताबिक, वियतनाम में पेश किया गया Realme C85 5G इस महीने के आखिर में भारत में लॉन्च होगा। ये स्मार्टफोन भारत में अक्टूबर में लॉन्च हुए Realme 15x 5G जैसा होगा, जिसकी शुरुआती कीमत ₹16,999 (6GB+128GB वेरिएंट) रखी गई थी।

    मुख्य अंतर कैमरा और चार्जिंग स्पीड का है। Realme C85 5G में 8MP सेल्फी कैमरा और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ वियतनाम में लॉन्च किया गया था। जबकि, Realme 15x में 50MP फ्रंट कैमरा और 60W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि Realme C85 5G की कीमत भारत में Realme 15x से थोड़ी कम होगी।

     

    Redmi 15C, Redmi Note 15 Series इंडिया लॉन्च टाइमलाइन

    उसी पोस्ट में कहा गया है कि Redmi 15C भी भारत में इसी महीने लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, ये साफ नहीं है कि कंपनी 4G या 5G वेरिएंट में से कौन-सा मॉडल पेश करेगी, क्योंकि दोनों ही ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध हैं। Redmi 15C 4G में MediaTek Helio G81-Ultra चिपसेट मिलता है, जबकि Redmi 15C 5G को MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस किया गया है।

    टिप्स्टर का ये भी दावा है कि Redmi भारत में Note 15 Series भी लाने की योजना बना रही है, लेकिन इसकी लॉन्चिंग जनवरी 2026 से पहले नहीं होगी। ये दावा पहले आई एक लीक को भी सपोर्ट करता है, जिसमें कहा गया था कि Redmi Note 15 Pro और Note 15 Pro+, जो अगस्त में चीन में लॉन्च हुए थे, भारत में मिड-जनवरी तक बिक्री पर जाएंगे और उनकी कीमत Redmi Note 14 Series के समान होगी।

    यह भी पढ़ें: सावधान! लाखों Android यूजर्स के लिए सरकार ने जारी की गंभीर चेतावनी; ऐसे रहें सुरक्षित