108MP कैमरा वाले Realme C53 की स्पेशल सेल कल, सिर्फ 9999 रुपये में मिलेगा 6GB रैम वाला पावरफुल स्मार्टफोन

Realme C53 Special Sale Realme C53 फोन के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 9999 रुपये बताई गई है वहीं टॉप-एंड वेरिएंट यानी 6GB रैम और 64GB स्टोरेज की कीमत 10999 रुपये होगी। सेल में आप 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट पर 1 हजार का डिस्काउंट पा सकेंगे। यानी 6GB रैम वाला वेरिएंट सिर्फ 9999 रुपये में उपलब्ध होगा।

Realme C53 Special Sale Start On 24 July 2023 check price feature specifications and offer details

Your browser does not support the audio element.