108MP कैमरा और 5000mAh की बैटरी के साथ भारत में लॉन्च हुआ Realme C53 स्मार्टफोन, कीमत 10000 रुपये से कम

Realme ने भारत मे अपने नए स्मार्टफोन Realme C53 को लॉन्च कर दिया है। यह एक बजट फोन है जिसकी शुरुआती कीमत 9999 रुपये रखी गई है। इसस फोन की सबसे खास बात इसका कैमरा है। इस प्राइस सेगमेंट में कंपनी कस्टमर्स को 108MP का कैमरा दे रही है। इसके अलावा इस फोन में 5000mAh की बैटरी मिलती है। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। चीन की जानी मानी कंपनी Realme ने अपने नए स्मार्टफोन Realme C53 को लॉन्च किया है। इस डिवाइस को आज यानी 19 जुलाई को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया गया है। ये फोन एक बजट डिवाइस है, जिसकी कीमत 10000 रुपये से कम है। इतना ही नहीं यह इस प्राइस सेगमेंट का पहला ऐसा फोन है,जो 108MP कैमरा के साथ आता है। बता दें कि यह स्मार्टफोन मई में ही मलेशिया में लॉन्च हो चुका है और अब अन्य देशों में भी पहुंच रहा है। इस स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप और मैट साइड फिनिश के साथ बेहतरीन डिजाइन मिलता है। Realme C53 की कीमत Realme C53 के कीमत की बात करें तो इस फोन के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपये बताई गई है, वहीं टॉप-एंड वेरिएंट यानी 6GB रैम और 64GB स्टोरेज की कीमत 10,999 रुपये होगी। Realme C53 के स्पेसिफिकेशंस Realme C53 में 6.74 इंच का बड़ा IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 90 Hz का रिफ्रेश रेट पैनल और 560nits की पीक ब्राइटनेस है। इसमें 1080 x 2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन और 20:9 रेशियो मिलता है।प्रोसेसर की बात करें तो इसमें यूनिसोक टाइगर T612 प्रोसेसर मिलता है, जिसमें माली-G57 GPU के साथ जोड़ा गया है। इस स्मार्टफोन में 12GB तक रैम और 128GB तक स्टोरेज मिलता है। इस स्मार्टफोन में 18W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी है और यह एंड्रॉइड 13-आधारित Realme UI पर चलेगा। Realme C53 का कैमरा कैमरे की बात करें तो स्मार्टफोन में पोर्ट्रेट लेंस के साथ 108MP का बड़ा प्राइमरी शूटर मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए स्मार्टफोन में 8 एमपी का फ्रंट कैमरा मिलता है।इसमें कनेक्टिविटी विकल्प में 4G LTE, ब्लूटूथ 5.0, वाई-फाई, एक यूएसबी टाइप-C पोर्ट और एक साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। Realme C53 अर्ली बर्ड सेल कंपनी ने पहले ही फ्लिपकार्ट पर अपनी अर्ली बर्ड सेल की घोषणा कर दी है, जिसका उपयोग करके खरीदार 6GB + 64GB मॉडल पर 1,000 रुपये की छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह सेल आज शाम 6 बजे से 8 बजे तक फ्लिपकार्ट पर लाइव रहेगी।

