Realme के किफायती कीमत पर फीचर-रिच ANC ईयरबड्स, जानें कब तक होंगे लॉन्च  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme जल्द ही भारत में अपने अगले ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जिसे कंपनी Realme Buds Air 8 के नाम से पेश करने जा रही है। कंपनी ने पहले ही इन ईयरबड्स की लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। नया Buds Air मॉडल अगले साल 6 जनवरी को लॉन्च होगा और यह आने वाली Realme 16 Pro सीरीज के साथ लॉन्च होंगे। इन बड्स में AI-बेस्ड फीचर्स और एक्टिव नॉइज कैंसलेशन फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। चलिए इन बड्स के बारे में विस्तार से जानते हैं...

बेस्ट-इन-क्लास ANC के साथ AI-पावर्ड साउंड मास्टर Realme Buds Air 8 अगले साल 6 जनवरी को दोपहर 12 बजे लॉन्च होंगे। लॉन्च होने पर आप इन TWS ईयरबड्स को Flipkart और Realme.com से खरीद सकेंगे। इसे 'बेस्ट-इन-क्लास ANC के साथ AI-पावर्ड साउंड मास्टर' के तौर पर पेश किया जाएगा। Realme Buds Air 8 के लिए डिजाइनर Naoto Fukasawa के साथ कोलैबोरेट कर रहा है।

तीन कलर ऑप्शन में आएंगे बड्स ये बड्स Buds Air 7 जैसे ही लुक में आ सकते हैं, लेकिन केस के किनारे ज्यादा शार्प हैं और ढक्कन एक लैंडफॉर्म जैसा दिखता है। Realme वेबसाइट पर बड्स की लिस्टिंग में इसके तीन कलर ऑप्शन दिखाए गए हैं जिसमें ये बड्स गोल्ड, वायलेट और ग्रे कलर में दिख रहे हैं।

मिलेगी कम लेटेंसी और हाई डेफिनिशन ऑडियो कंपनी इन बड्स में इंटेलिजेंट नॉइज कैंसलेशन, अडैप्टिव साउंड और क्लियर कॉल जैसे फोकस एरिया पर भी जोर दे रही है। Realme वेबसाइट की लिस्टिंग से यह भी पता चलता है कि बड्स Hi-res वायरलेस सर्टिफिकेशन और कम लेटेंसी और हाई डेफिनिशन ऑडियो के लिए LHDC कोडेक सपोर्ट के साथ आने वाले हैं।