    Oppo ने लॉन्च किए शानदार ईयरबड्स: 45 घंटे चलेंगे, ANC सपोर्ट और कीमत सिर्फ इतनी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 01:18 PM (IST)

    ओप्पो ने नए Oppo Enco X3s ईयरबड्स लॉन्च किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 12,900 रुपये है। ये ईयरबड्स 45 घंटे तक का प्लेबैक टाइम, एक्टिव नॉइज कैंसलेशन और IP55 रेटिंग के साथ आते हैं। इनमें डुअल डायनेमिक ड्राइवर्स और ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी भी है। ये हल्के और शानदार फीचर्स से लैस हैं।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। ओप्पो ने हाल ही में अपनी नई फ्लैगशिप ओप्पो फाइंड एक्स9 सीरीज लॉन्च की है। नए स्मार्टफोन्स के साथ ही कंपनी ने Oppo Enco X3s के नाम से नए ट्रूली वायरलेस स्टीरियो हेडसेट भी लॉन्च किए हैं। इन ईयरबड्स का वजह सिर्फ 4.7 ग्राम है और इनमें आपको IP55 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस रेटिंग मिलती है। साथ ही बड्स में आपको डुअल ड्राइवर सिस्टम मिलता है। ये बड्स 55dB तक का एक्टिव नॉइज कैंसलेशन (ANC) भी ऑफर करते हैं। डायनाडियो लोगो वाले चार्जिंग केस के साथ इन ईयरबड्स में आपको 45 घंटे तक का कुल प्लेबैक टाइम मिलता है। चलिए इनकी कीमत और अन्य फीचर्स जानते हैं...

    Oppo Enco X3s की कीमत और उपलब्धता

    ओप्पो के इन नए Oppo Enco X3s की कीमत SGD 189 यानी लगभग 12,900 रुपये है और यह नेबुला सिल्वर कलर में ई-स्टोर के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि कंपनी ने अभी तक ये घोषणा नहीं की है कि वह भारत में Oppo Find X9 सीरीज के साथ इस वायरलेस हेडसेट को लॉन्च करेगा या नहीं।

    Oppo Enco X3s के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बड्स में आपको डुअल डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। इन बड्स के लिए ऑडियो डेनिश ऑडियो कंपनी Dynaudio द्वारा ट्यून किया गया है और यूजर्स Dynaudio के ऑथेंटिक लाइव मोड, प्योर वोकल्स, अल्टीमेट साउंड और थंडरिंग बेस सहित चार साउंड प्रोफाइल में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं।

    नॉइज कंट्रोल के लिए इन ईयर बड्स में तीन-माइक डुअल-फीड एक्टिव नॉइज कैंसलेशन सिस्टम मिलता है, जो 55dB तक का नॉइज रिडक्शन करता है। इतना ही नहीं इन Oppo Enco X3s में रियल-टाइम डायनेमिक ANC का सपोर्ट भी दिया गया है।  

    बड्स में आपको ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी सपोर्ट मिलता है। यह हेडसेट हाई-रिज़ॉल्यूशन वायरलेस ऑडियो के लिए LHDC 5.0, AAC और SBC कोडेक्स को सपोर्ट करता है। बड्स में AI ट्रांसलेट भी दिया गया है जिससे Oppo स्मार्टफोन के साथ जोड़े जाने पर 20 से ज्यादा भाषाओं में रीयल-टाइम और आमने-सामने की बातचीत में ट्रांसलेशन किया जा सकता है।

    कैसा है बैटरी बैकअप

    बैटरी बैकअप की बात करें तो Enco X3s में आपको ANC बंद होने पर 11 घंटे तक या ANC चालू होने पर 6 घंटे तक का बैकअप मिलता है, जबकि चार्जिंग केस के साथ कुल 45 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलता है। खास बात यह है कि ईयरबड्स को लगभग 50 मिनट में चार्ज किया जा सकता है।  

    यह भी पढ़ें- 200MP कैमरा और 7,500mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Oppo Find X9 Pro, Find X9 भी पेश